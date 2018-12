Oberschwäbische Dorfweihnacht wie zu Großmutters Zeiten

Wenn sich im Museumsdorf die Türen zur Oberschwäbischen Dorfweihnacht öffnen, strömen alle Jahre wieder sehr zahlreich die Besucher aus der gesamten Region Oberschwaben und weit darüber hinaus nach Kürnbach – so auch am Wochenende.

Bis aus Bamberg war beispielsweise eine Besucherin gekommen, deren Tochter für das Oberschwäbische Museumsdorf arbeitet. Und sie war ebenso, wie all die vielen anderen Besucher begeistert von der Stimmung, den in guter alter handwerklicher Tradition hergestellten Produkten, dem überall vorhandenen Bezug zur Region und der Atmosphäre dieses besonderen Weihnachtsmarkts im Museumsdorf. Wo sonst gibt es von Hand geschmiedete Schuhlöffel und vor allem, wo sonst können Kinder und Erwachsene staunend dabei zuschauen, wie Karl Seefelder aus Hauerz, ein alter Meister seines Fachs, ein kaltes Stück Eisen im offenen Feuer in der Esse zum Glühen bringt, um es anschließend auf dem Amboss zu hämmern und am Federhorn zum Schuhlöffel zu formen. Wer nach Kürnbach zum Weihnachtsmarkt kommt, erwartet und bekommt das Besondere. In den hier angebotenen weihnachtlichen und kulinarischen Produkten steckt die Liebe zum Handwerk, zur Region und zum Detail. Gerne kommen die Handwerker und Händler mit den Besuchern ins Gespräch. Sie erklären, wie die alte Strickmaschine funktioniert, woher zum Beispiel die Milch der Genossenschaft kommt, in der sich 170 Bauern zusammengeschlossen haben und die diesem würzigen Käse den herrlichen Geschmack nach gleich noch einem Stück verleiht. Wer die hohe Kunst des Klöppelns beobachtet, betrachtet Omas Spitzendeckchen plötzlich mit anderen Augen und erkennt, wie viele Stunden Arbeit es dafür wohl bedurfte. Es gab vom Gärtner frisch gebundene Mistelzweige für zuhause – möge sich darunter küssen, wer jemanden zum Küssen hat.

Wer nicht zum ersten Mal beim Weihnachtsmarkt in Kürnbach war, der hatte in weiser Voraussicht schon einige Stoffbeutel in der Manteltasche dabei. Denn von dekorativen Sternen, Glöckchen für den Christbaum, Krippenfiguren, ausgesägten Bäumen und Stelen mit Weihnachtsmotiv oder Sinnspruch – alles aus dem Holz der Region– bis hin zu Mützen, Socken, Filzkissen, Lammfellen, Täschchen, Honig, Bredla, Likör und Weihnachtsschnaps, gab es viele schöne Geschenkideen. Manches wurde gleich doppelt gekauft: zum Verschenken und zum Selbstbehalten.

Es gab jedoch nicht nur viel zu sehen, sondern auch Interessantes und Besinnliches zu hören. So erfuhren die Besucher, welch reinigende Wirkung das Räuchern mit Kräutern hat, das vor allem in den Raunächten zur Tradition gehörte. Chorgesang und Blechbläser sorgten für weihnachtliche Stimmung. Kinder konnten Bredla backen, Kerzen ziehen, Weihnachtskarten basteln, der Weihnachtsgeschichte lauschen und sich natürlich auch auf den Besuch des Nikolauses freuen.

Magerer Christbaum

In den alten Häusern des Museumsdorfes konnten die Besucher entdecken, wie es früher zur Weihnachtszeit in der guten Stube ausgesehen hat. Da war beispielsweise dieses etwas lichte und magere Christbäumchen – nicht vergleichbar mit den gezüchteten dichten stolzen Nordmanntannen heutiger Zeit – an dessen Ästen sich noch die aus der eigenen Kindheit bekannten Klippkerzenhalter mit den kleinen roten echten Weihnachtskerzen befanden, die an Heilig Abend und an den Weihnachtsfeiertagen jeweils nur kurz und unter strenger Aufsicht angezündet wurden. Aufgereiht auf dem alten Radio ließen gestrickte Wichtel und gebastelte Engel Kindheitserinnerungen wach werden. Und vielleicht ist genau dies ein Teil des großen Erfolgs der Oberschwäbischen Dorfweihnacht in Kürnbach: Hier werden neben all den gebotenen schönen Eindrücken, Geschenkangeboten und dem stimmungsvollen Rahmenprogramm auch immer ein bisschen die Erinnerungen an die eigene Kindheit und die damit verbundenen Gedanken und Erlebnisse rund um die Vorweihnachts- und Weihnachtszeit wach. Und wer anschließend nach Hause geht, hat mehr dabei als schöne Geschenke.