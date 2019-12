Oberschwäbische Dorfweihnacht lockt nach Kürnbach - das ist geboten

In den Stuben und Ställen des Oberschwäbischen Museumsdorfs Kürnbach erleben die Besucher am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Dezember, einen Weihnachtsmarkt abseits des üblichen Trubels. Am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr gibt es ein vielfältiges Programm.

Von Adventsgeschichten über eine Weihnachtsausstellung bis hin zum traditionellen Räuchern in den Raunächten ist viel geboten. Am Samstag singen Chöre aus Reute, Mittelbuch und Aulendorf, am Sonntag können die Besucher den weihnachtlichen Klängen des Vocalis-Ensembles aus Winterstettenstadt lauschen.

Geschenkideen aus Holz, Wolle und Stoff

Zahlreiche Aussteller aus der Region bieten an beiden Tagen in den adventlich geschmückten Häusern Weihnachtsschmuck, Krippen und Geschenkideen aus Holz, Wolle, Stoff und mehr an.

Die neue Schauspielführung „Herbergssuche im Oberland“ am Sonntag verspricht ein Höhepunkt zu werden. Der Saulgauer Liedermacher Michael Skuppin verlegt auf unterhaltsame Weise die Herbergssuche von Maria und Josef in das Museumsdorf.

Alte Tradition lebt wieder auf

Am Sonntag können sich die Kinder außerdem auf den Besuch des Heiligen Nikolaus freuen. Die Kleinen können an beiden Tagen die vergessene Tradition des „Klopferles“-Fensters wiederentdecken, basteln, Lebkuchen und Bredla backen oder Bienenwachskerzen ziehen.

Für Bewirtung ist gesorgt, es gibtschwäbische Köstlichkeiten wie Linsen und Spätzle, Gegrilltes, Waffeln, Apfelküchle und vieles mehr. Die historische Brennerei ist in Betrieb und der Museumsbäcker wirft den historischen Ofen an. Zum Aufwärmen gibt’s Glühmost oder Weihnachtspunsch nach einem historischen Rezept von 1838.