Normalität und Vertrautheit erleben

Sie haben ein offenes Ohr für die Sorgen und Probleme und sind einfach für andere da: Die Ehrenamtlichen des Besuchsdienstes im ZfP Südwürttemberg begleiten Menschen mit seelischen Erkrankungen und spenden bei den Treffen wertvolle Nähe und Trost, teilt das ZfP mit.

Die Gruppe des ehrenamtlichen Besuchsdienstes umfasst derzeit insgesamt 14 Mitglieder. Sie kommen aus Bad Schussenried und Orten rund um Biberach wie Ertingen, Schemmerhofen und Ingoldingen. Alter und beruflicher Hintergrund sind unterschiedlich, zwei Paare sind in der Gruppe mit dabei. Die Gespräche mit den Patientinnen und Patienten oder Bewohnerinnen und Bewohnern haben keine therapeutische Absicht, die Gruppe sieht sich nicht als Konkurrenz zum Personal auf den Stationen und Wohngruppen.

Gerade in der dunklen Jahreszeit nehmen die Ehrenamtlichen die Bedeutung ihrer Besuche verstärkt wahr, so das ZfP weiter. „Die Adventszeit ist für manche Menschen mit Stress beladen. Wir reden dann darüber, wie sie Weihnachten feiern oder damals mit ihren Familien feierten“, sagt Ingrid Kruk. Es habe für die Betreuten oft Jahre gegeben, in denen die Jahreszeit für sie schwierig war.

Der fachlich-berufliche Hintergrund mancher Ehrenamtlicher ist zwar ein Glückfall, aber kein Muss für die Arbeit in der Besuchsdienstgruppe, betont Barbara John. Sie ist katholische Klinikseelsorgerin im ZfP in Bad Schussenried und leitet seit 2005 die Gruppe hauptamtlich. Neben einer fundierten Ausbildung zähle Interesse an dem, was Menschen bewegt. Die Seelsorgerin vermittelt als Bindeglied zwischen Ehrenamtlichen und den Stationen im ZfP. Ilona Herter, Pflegedirektorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Bad Schussenried, unterstützt als „Schirmherrin“ vonseiten des ZfP die Gruppe in ihrem Engagement.

Neue Ehrenamtliche werden nicht „einfach losgeschickt“, sondern durchlaufen eine Grundausbildung in Kommunikationstheorie sowie Gesprächsführung. Ergänzt werden die „Basics“ durch externe Kurse der Diözese sowie regelmäßige Fortbildungstreffen der Gruppe. Bei diesen informieren etwa ZfP-Mitarbeiter zu Themen wie Krankheitsbildern oder pflegerischen Konzepten. Mehrmals im Jahr trifft sich die Gruppe, um sich über Fragen rund um ihre ehrenamtliche Tätigkeit auszutauschen. Einmal jährlich sind ein Ausflug sowie ein gemeinsames Abschlussessen vorgesehen.

Neue Interessierte jeden Alters sind jederzeit willkommen. Bei Fragen rund um den Besuchsdienst steht Barbara John, katholische Klinikseelsorgerin, zur Verfügung unter Telefon 07583/33-1740 oder per Mail an barbara.john@zfp-zentrum.de