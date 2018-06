Die Schusenrieder Stadtverwaltung hat vorgeschlagen, vor der Kommunalwahl im Mai 2019 die unechte Teilortswahl abzuschaffen. Eigentlich sollte darüber in der jüngsten Gemeinderatssitzung beraten werden. Die Ortsvorteher haben jedoch um mehr Zeit gebeten, um das Thema vorher in den Ortschaftsräten zu besprechen. Daher wurde dieser Tagesordnungspunkt auf die Juli-Sitzung verschoben. Die unechte Teilortswahl garantiert den Bad Schussenried, Otterswang, Reichenbach und Steinhausen jeweils eine bestimmte, an den Einwohnerzahlen orientierte Sitzzahl im Gemeinderat.