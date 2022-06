Niederlage und Sieg zum Saisonstart für TC Bad Schussenried

Die Tennis-Herren des TC Bad Schussenried sind mit einer Niederlage und einem Sieg in die Saison 2022 in der Regionalliga Südwest gestartet. Beim Doppel-Heimspieltag unterlag der TCS zunächst Eintracht Frankfurt mit 3:6. Einen Tag später besiegten die Schussenrieder den TK Grün-Weiss Mannheim II mit 7:2.

Der erste Spieltag in der diesjährigen Regionalliga-Saison gegen Eintracht Frankfurt verlief für die Schussenrieder nach eigenen Angaben nicht nach Plan. In der ersten Runde spielten an Jakob Sude (an Position 2), David Gaissert (4) und Bernd Elshof (6). Sude spielte gegen Sebastian Fanselow und musste sich mit 2:6 und 2:6 geschlagen geben. David Gaissert hatte es mit Sebastian Mortier zu tun. Der Schussenrieder konnte nicht sein gewohntes Spiel aufziehen und unterlag dem Frankfurter mit 3:6 und 4:6. Für den ersten Punkt der Saison sorgte der Spielertrainer der Schussenrieder, Bernd Elshof, gegen Julian Wörn. Elshof konnte seinem Gegner sein druckvolles Spiel aufzwingen und setzte sich verdient mit 6:3 und 7:6 durch.

In der zweiten Einzel-Runde musste sich Dominik Böhler (1) gegen den Brasilianer Orlando Luz geschlagen geben. Der Brasilianer, der momentan auf Position 313 der Weltrangliste geführt wird, ließ Böhler keine Chance und setzte sich verdient mit 6:3 und 6:4 durch. Den zweiten Punkt für den TCS sicherte Linus Erhart (3) gegen Jan-Sören Hain. In einem intensiven Spiel mit vielen langen Ballwechseln gewann der Österreicher Erhart mit 7:5, 5:7 und 10:6. Im letzten Einzel des Tages bekam es Gabriel Pfanner mit dem Tschechen Dominik Kellovsky zu tun. In einer knappen Partie behielt der Frankfurter am Ende die Nerven und gewann mit 6:3 und 7:6. Dadurch stand es nach den Einzeln 2:4 aus Schussenrieder Sicht und der TCS musste drei Doppel gewinnen für den Gesamtsieg. Durch eine clever gewählte Aufstellung konnten die Frankfurter zwei Doppel für sich entscheiden, was schlussendlich zum 3:6 führte.

Am Sonntag waren die Schussenrieder wieder zu Hause gegen den TK Grün-Weiss Mannheim II gefordert. Die Mannheimer, die am Vortag eine herbe Niederlage gegen den TC Bad Vilbel hinnehmen mussten, gingen hoch motiviert in den Spieltag. Jakob Sude und Bernd Elshof bestritten ihre Partien gegen Martin Fischer und Tom Siebold. Beide konnten den ersten Satz für sich entscheiden und mussten den zweiten Durchgang ihren Gegnern überlassen. Im entscheidenden Match-Tiebreak hatten Sude und Elshof mit 8:10 das Nachsehen und somit lag der TCS mit 0:2 zurück. David Gaissert konnte hingegen gegen Cedric Holzmann den ersten Punkt für die Schussenrieder erzielen, indem er mit 6:3 und 6:2 deutlich gewann. Die zweite Runde verlief für den TCS sehr erfreulich, da Dominik Böhler (6:3, 6:3 gegen Philipp Florig), Linus Erhart (6:0, 6:4 gegen Robin Kern) und Gabriel Pfanner (6:0, 6:0 gegen Marcel Burkhardt) drei Punkte für die Schussenrieder einfahren konnten. Somit stand es nach den Einzeln 4:2 für den TCS. In den abschließenden Doppeln behielten die Schussenrieder die Oberhand und konnten alle drei für sich entscheiden. So stand der erste Saisonsieg der Schussenrieder fest, die sich dadurch eine gute Ausgangsposition für die nächsten Spieltage erarbeiteten.

Am kommenden Sonntag, 3. Juli, steht das nächste Heimspiel für den TCS an. Zu Gast wird der Wiesbadener THC sein, der als sehr starker Gegner einzuschätzen ist. Nichtsdestotrotz ist man im Schussenrieder Lager zuversichtlich, den Favoriten ein wenig ärgern zu können und eventuell für eine Überraschung zu sorgen. Spielbeginn ist um 11 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.