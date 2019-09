Neun junge Leute haben im September den ausbildungsintegrierten Studiengang „Pflege“ im Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Südwürttemberg begonnen. In viereinhalb Jahren erwerben die Männer und Frauen zwei Abschlüsse.

In der Gesundheitsakademie Bodensee-Oberschwaben in Weingarten absolvieren die Studenten die schulische Ausbildung, die Praxisphasen leisten sie im ersten und dritten Ausbildungsjahr auf verschiedenen Stationen an den Standorten des ZfP ab. Während ihrer Ausbildungszeit werden sie von Praxisanleitern begleitet. Im zweiten Ausbildungsjahr sind die Pflegestudierenden an der Oberschwabenklinik eingesetzt. Mit dem Examen im sechsten Semester erlangen die Studenten die Berufsqualifizierung zur examinierten Gesundheits- und Krankenpflegefachkraft.

Die zweite Studienphase ist in Form eines klassischen Hochschulstudiums gestaltet. Vom siebten bis zum neunten Semester haben die Studenten Gelegenheit, Inhalte des ersten Ausbildungsabschnitts zu vertiefen und zu erweitern. Schließlich erwerben sie nach ihrer Bachelorarbeit den akademischen Grad Bachelor of Arts.

Das ZfP Südwürttemberg bietet den Studiengang an den Standorten Bad Schussenried, Zwiefalten und Weissenau bereits zum neunten Mal über die hauseigene Schule für Gesundheits- und Krankenpflege an. Allen Studierenden wünscht das ZfP Südwürttemberg ein spannendes, lehrreiches und erfolgreiches Studium.