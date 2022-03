Neuer Termin und Ort fürs Saatgut-Festival

Auch die Wilden Gärtner vom Bund für Umwelt und Naturschutz Biberach (BUND) mussten eine ihrer Veranstaltungen absagen.

Da die Verordnungen zu Corona Anfang Februar noch keine größeren Veranstaltungen in Innenräumen erlaubten, mussten die Wilden Gärtner ihr Saatgut-Festival absagen, das am Samstag, 5. März, in Bad Schussenried stattfinden sollte.

Um den Besuch des weithin bekannten Saatgutmarkts dennoch zu ermöglichen, wurde nach einem Ausweichstandort im Freien gesucht, was auch geklappt hat. Das Saatgut-Festival wird in diesem Jahr am 26. März von 9 bis 14.30 Uhr ausnahmsweise auf dem Viehmarktplatz in Biberach, direkt neben der Stadtbücherei, stattfinden.

Jetzt hoffen die Wilden Gärtner auf trockenes Wetter. Denn kleine Saatguttütchen seien besonders empfindlich gegen nasses Wetter.