Neuer Termin für „Met Stars Live in Concert“

Das Live-Konzert der beiden Met-Stars Sonya Yoncheva und Malcolm Martineau, das krankheitsbedingt zweimal verschoben werden musste, ist nun für Samstag, 27. Februar, geplant. Ab 19 Uhr verwandelt sich der barocke Schussenrieder Bibliothekssaal zur Bühne für ein Klassikkonzert der Extraklasse: Via Satellit und mit mehreren Kameras überträgt das Technik-Team der New Yorker Metropolitan Opera das Live-Konzert der bulgarischen Opernsängerin und des schottischen Pianisten. Auf dem Programm am 27. Februar stehen Arien aus beliebten Opern wie „Aida“ von Giuseppe Verdi, „Carmen“ von Georges Bizet, „Rinaldo“ von Georg Friedrich Händel oder Vincenzo Bellinis Belcanto-Meisterwerk „Il Pirata“. In Deutschland trat die gebürtige Bulgarin bereits an der Staatsoper Berlin, der Deutschen Oper Berlin und an der Bayerischen Staatsoper in München auf. Begleitet wird die Opernsängerin von dem schottischen Pianisten Malcolm Martineau. Der New York Observer bezeichnete den Künstler als „one of the world’s finest accompanists“. Martineau genießt weltweit einen hervorragenden Ruf als Liedbegleiter. Neben Sonya Yoncheva arbeitete er mit weiteren Met-Stars wie Anna Netrebko und Bryn Terfel zusammen.