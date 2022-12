Neuer Mehrzweckraum im alten Schulgebäude

Im alten Schulgebäude in Steinhausen ist ein neuer Mehrzweckraum entstanden. Gefördert wurde er über das Leader-Projekt, und dafür wurde nun eine Leader-Plakette übergeben. Dies teilt der Verein Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben mit.

Das alte Schulgebäude in Steinhausen wurde bisher von der Bevölkerung für verschiedene Aktivitäten genutzt. Im oberen Stockwerk hat der Musikverein seine Räume. Im unteren Stockwerk ist im einen Gebäudeteil die Gemeindeverwaltung untergebracht, im anderen Gebäudeteil bestanden bisher zwei kleinere Räume, die unter anderem vom Männerchor für Proben genutzt wurden. Für größere Zusammenkünfte oder Proben reichten die kleinen Räume nicht aus.

Steinhausen ist stark geprägt durch das Vereinsleben und eine aktive Kirchengemeinde, weshalb ein neuer Mehrzweckraum dringend erforderlich war. Die Stadtverwaltung Bad Schussenried stellte einen Leader-Antrag, um den Umbau der Dorfeinrichtung zu realisieren. Die Projektmaßnahmen umfassten insbesondere den Umbau und die Modernisierung zweier bestehender Räumlichkeiten zu einem großen Versammlungsraum. Dieser kann mit Hilfe einer Trennwand in zwei kleinere Räume unterteilt werden.

„Durch das umgesetzte Leader-Projekt ist für die Dorfgemeinschaft ein erheblicher Mehrwert entstanden“, sagt Ortsvorsteher Guido Klaiber. Die neuen Räumlichkeiten sollen insbesondere für die örtlichen Vereine, für Sport- und Kursangebote der Volkshochschule sowie für die Krabbelgruppe und den Seniorensport zur Verfügung stehen.

Zur Fertigstellung des Projekts in Steinhausen überreichte Lena Schuttkowski von der Leader-Geschäftsstelle die Leader-Plakette an Bürgermeister Achim Deinet, Bauleiter Martin Weiler und Ortsvorsteher Guido Klaiber. Deinet: „Wir freuen uns, dass die Leader-Plakette am Eingang zum alten Schulgebäude darauf hinweist, dass wir die Maßnahmen mit Hilfe von EU- und Landesmitteln realisieren konnten.“