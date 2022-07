Neue Versammlungsstätte für Steinhausen

Steinhausen erhält eine neue Versammlungsstätte. Die Schaffung eines Mehrzweckraums für die Dorfgemeinschaft in der „Alten Schule“ in Steinhausen wird über das Förderprogramm Leader bezuschusst. Das Projekt in der Aktionsgruppe Mittleres Oberschwaben startet in die Umsetzungsphase.

In der Alten Schule in Steinhausen wird durch Modernisierung ein neuer Mehrzweck- und Versammlungsraum entstehen. Durch die Einbeziehung der öffentlichen Flächen rund um das Gebäudeareal soll durch das Projekt eine Belebung des Ortskerns erfolgen. Die neu geschaffene Versammlungsstätte ermöglicht neben der Durchführung von Volkshochschul-Sportangeboten auch die Nutzung für eine Krabbelgruppe. Durch die geplante Trennwand kann der große Raum in zwei kleinere Räumlichkeiten unterteilt werden und eine parallele Nutzung ist möglich.

Die Geschäftsstelle des Vereins Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben e. V. (Remo) überreichte dem Projektträger die Erläuterungstafel, die während der Umsetzungsmaßnahmen auf die Entstehung eines Leader-Projekts hinweist.

Leader ist ein Förderprogramm der Europäischen Union und des Landes Baden-Württemberg. Im Rahmen dessen stehen der Region Fördermittel zur Verfügung. Damit werden Projekte bezuschusst, die im Rahmen der Projektaufrufe eingereicht und ausgewählt wurden. Die Remo-Geschäftsstelle koordiniert das Förderprogramm im Aktionsgebiet Mittleres Oberschwaben.