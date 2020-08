Neue Technik und neues Design für den Tourismus in Oberschwaben

Der neue Web-Auftritt der Tourismus-Region Oberschwaben-Allgäu ist online. Ausdrucksstarke Bilder, ein zeitgemäßes Design, klare Zielgruppenansprache und jede Menge wertvolle Tipps erwarten die Besucher auf der neu gestalteten Webseite der Ferienregion Oberschwaben und Württembergisches Allgäu. Das versprechen die Betreiber.

Der neue Webauftritt wurde insbesondere auf die Wünsche der Onlinebesucher hin angepasst. Jede Seite präsentiert ihren Inhalt responsiv zugeschnitten auf das Endgerät des Besuchers. Ob Smartphone, Tablet oder Desktop: Die Website ist auf jedem Gerät leicht nutzbar.

Die Webseite der Ferienregion Oberschwaben-Allgäu will außerdem mit Übersichtlichkeit überzeugen und zeigt sich zugleich im neuen Layout. Auf den verschiedenen Seiten stellt Oberschwaben Tourismus (OTG) die verschiedenen Urlaubs- und Erlebnisthemen der Reisedestination Oberschwaben und Württembergisches Allgäu vor. Hier erfahren mögliche Gäste und Einheimische alles über die Möglichkeiten für Tagesausflüge und pures Urlaubsvergnügen. In den verschiedenen Reisewelten findet jeder etwas: Ob Natur pur beim Radeln oder Wandern, Thermen- und Wellnessoasen für Erholungssuchende, Familienferien in denen alle Generationen Spaß, Abenteuer aber auch Ruhe finden, ein „Himmelreich des Barock“ mit vielseitigem Kultur- und Erlebnisprogramm sowie märchenhafte Momente beim Besuch der zahlreichen Schlösser und Burgen oder Reisemobilrouten mit Camping- und Stellplatzangebot in nächster Nähe zu Stadt, Land, Natur, Thermalbad und Ausflugsziel.

„Unsere Webseite ist für uns bis heute das zentrale Informationsmedium, um pass- und zielgruppengenau die wichtigsten Informationen zur Reiseregion Oberschwaben und Württembergisches Allgäu online abbilden und klare Botschaften nach außen transportieren zu können. Zudem besteht so jederzeit die Möglichkeit, via Kontaktformular oder Kontaktmail in die direkte Kommunikation mit den Gästen zu treten. So erreichen uns im Jahr rund 4000 Prospektbestellung und weitere Gästeanfragen, insbesondere zu unseren Reisewelten Kultur & Barock, Natur & Aktiv, Reisemobil & Camping, Gesundheit & Wellness und Familienurlaub. Unsere regelmäßigen E-Mail-Newsletters, Facebook- und Instagram-Accounts ergänzen die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation mit unseren Gästen“, berichtet Daniela Leipelt, Geschäftsführerin der OTG.

Mit der technischen Realisierung der neuen Webseite konnte zugleich auch die Datenabbildung von touristisch relevanten Daten aus der neuen zentralen Datenbank des Landes Baden-Württemberg – „toubiz-Datenbank“ – integriert werden, die seitens der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (TMBW) als Landestourismusorganisation für Baden-Württemberg unterhalten und betrieben wird.

Mit dieser technischen Innovation ist Oberschwaben Tourismus eine der ersten Organisationen, die auf diese neue Technologie umsteigen konnte. Die OTG bietet damit ihren Gesellschafter-Orten und Partnern die Möglichkeit, touristisch relevante Informationen, wie Sehenswürdigkeiten, Wander- und Radwege sowie Veranstaltungen, ab sofort direkt selbst einzupflegen und diese über die zentrale Datenbank zu aktualisieren und auszuspielen. So können jederzeit per Datentransferschnittstelle auch Datenanpassungen und Änderungen auf der Webseite der Ferienregion Oberschwaben-Allgäu abgebildet werden. „Das Angebot wird seitens der Partner sehr gut angenommen. In den letzten Wochen haben sich bereits 26 Tourismusorte für einen eigenen Zugang zur Datenbank bei uns gemeldet“, freut sich Isabel Madlener, Fachbereichsleiterin für Datenmanagement und Digitale Kommunikation bei der OTG.

Mit der Einführung der neuen landesweiten, touristischen Datenbank auf Ebene der Tourismusregion Oberschwaben-Allgäu folgt die OTG den Empfehlungen der Landestourismuskonzeption Baden-Württemberg nach einer zentralen und regionsübergreifenden Bereitstellung und Strukturierung der touristischen Daten. Gleichzeitig kann das umfassende touristische Angebot der Ferienregion Oberschwaben-Allgäu auf weiteren tourismusrelevanten Webseiten dargestellt und der Datentransfer auch über weitere Ausgabekanäle im In- und Ausland gesichert werden. Im ersten Schritt sollen mit den Datenbank-Inhalten auch die Webseite der TMBW gefüllt und die Datenweitergabe über weitere Ausgabekanäle der touristischen Partner der TMBW im In- und Ausland genutzt werden.

Somit können ab sofort mit einer Eingabe in eine Datenbank verschiedene touristische Plattformen bedient und möglichst viele Interessierte erreicht werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Daten auch von globalen Suchmaschinen gelesen und ausgegeben werden können.