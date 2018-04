Neue Streitschlichter am Bildungszentrum ausgebildet

Am Bildungszentrum in Bad Schussenried sind 13 neue Streitschlichter ausgebildet worden. Bei einer zweieinhalbtägigen Ausbildung lernten Siebt- und Achtklässler der Jakob-Emele-Realschule (JERS) und des Caspar-Mohr- Progymnasiums (CMPG) alles, was sie dafür brauchen. Die engagierten Schüler opferten dafür Ferientage.

Die Schulsozialarbeiter Anna Halder und Manuel Scheitler vom Kinderheim Haus Nazareth in Sigmaringen brachten mit einigen theoretischen Inhalten und vor allem vielen praktischen Übungen Abwechslung in die Tage. Es ging um Konflikte, Toleranz und Einfühlung, Verschiedenheit, das Geben von Feedback, das Erkennen und Ausdrücken von Gefühlen, Selbstkontrolle und Ermutigung, Ich-Botschaften, Selbstbehauptung, aktives Zuhören und vieles mehr. Die Schlichter sollen nun aber nicht jeden Konflikt in der Schule lösen, sondern die Konfliktparteien bei der Lösung unterstützen.

Alle Teilnehmer bestanden die schriftliche und praktische Prüfung mit Bravour. So sind sie nun bestens darauf vorbereitet, kleinere Konflikte unter Schülern selbst zu klären. Die Schulsozialarbeit hilft bei schwierigeren Fällen weiter.