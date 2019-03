Sieben Jahre lang ist der Ortskern von Oberessendorf schrittweise umgebaut worden. Seit dem Jahreswechsel ist nun das letzte Großprojekt fertig: der Dorfplatz. Und seit wenigen Tagen steht dort nun auch der neue Brunnen, quasi das i-Tüpfelchen.

Bis zur offiziellen Einweihung sind es jedoch noch ein paar Tage. Diese wird am zweiten Maiwochenende, am 11. und 12. Mai, stattfinden – wenn das Wetter schöner ist. Schon jetzt wird der Dorfplatz jedoch schon genutzt, zum einen als Parkplatz in zentraler Lage, zum anderen als Treffpunkt bei gutem Wetter. Rund um den Brunnen, der vom Design jenem nachempfunden ist, der in der 50er-Jahren in Oberessendorf stand, sind mehrere Bänke platziert. „Wir haben uns bewusst dafür entschieden, einen Trinkwasserbrunnen zu machen, so dass Kinder dort gefahrenlos spielen und auch das Wasser trinken können, während ihre Eltern sich auf den Bänke ausruhen“, erklärt Ortsvorsteher Manfred Gnann. Gleichzeitig sei der Trinkwasserbrunnen auch für die Pilger gedacht, die auf dem Jakobsweg durch Oberessendorf durchkommen und dabei bisher meistens in der Kirche nach Trinkwasser fragten. Der neue Parkplatz wird laut Gnann ebenfalls bereits gut angenommen: von den Kita-Eltern, den Besuchern des Dorfgemeinschaftshauses, den Feuerwehrleuten und Musikern. „Bisher haben die Leute wild in den Straßen drumherum geparkt, wir haben diesen Parkplatz wirklich dringend gebraucht“, ergänzt Hans Hänle, Vorsitzender des Dorfgemeinschaftshausvereins (DGHV).

Mehrere Gebäude abgerissen

Für die Oberessendorfer ist es ein Meilenstein, dass die Umgestaltung der Ortsmitte nach so vielen Jahren nun tatsächlich beendet ist. Mehrere Gebäude mussten abgerissen werden – wie etwa das alte Schulhaus – und Grundstücke aufgekauft werden, damit die Vision einer echten Ortsmitte realisiert werden konnte. „Wir sind auf viel Entgegenkommen bei den Anliegern gestoßen, das war sehr wichtig“, bilanziert Gnann.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Das neu gebaute Dorfgemeinschaftshaus konnte nach zwei Jahren Bauzeit Anfang 2014 eingeweiht werden. Dort ist seitdem auch der Kindergarten untergebracht. Im rückwärtigen Teil des Hauses hat die Landjugend ihre Räumlichkeiten. Im Zuge der jetzigen Bauarbeiten wurde der kleine Vorplatz vor den Jugendräumen neu gepflastert und barrierefrei gestaltet, genauso wie die angrenzende Bushaltestelle nun auch für Rollstuhlfahrer zugänglich ist.

Parallel wurde die Durchfahrtsstraße an dieser Stelle verengt, wodurch nun der Vorplatz vor der Kirche etwas größer geworden ist. „Während der Straßenbauarbeiten haben wir zudem Leerrohre für den Breitbandausbau verlegen lassen, da sind wir also ebenfalls ein Stück weiter“, erklärt Gnann. Und auch wenn die Schilder noch nicht stehen: Zukünftig gilt vor dem Kindergarten eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h. Ein Anliegen, das viele Eltern schon lange umtreibt.

Eine echte Dorfmitte

„Ein Dorf braucht eine Mitte, einen Treffpunkt, an dem die Bürger zusammenkommen können“, findet Ortsvorsteher Gnann. In Zeiten, in denen es auf dem Land kaum noch Gastwirtschaften gebe, sei das wichtiger denn je. Ein Zusammentreffen finde ansonsten nur noch in den Vereinen statt, deren Verbindlichkeit jedoch nicht jedermanns Sache sei. „Vor allem für die Neubürger finden wir es wichtig, dass es einen zwanglosen Ort wie unser Bürgerstüble freitags gibt, wo jeder kommen kann, wenn er Zeit hat“, ergänzt Alfred Heber, stellvertretender Vorsitzender des DGHV.

An dem Festwochenende im Mai wird es ein besonderes Programm geben. Am Samstag, 11. Mai, findet auf dem neuen Dorfplatz ein Koffermarkt statt. „Jeder Kunstschaffende erhält einen Biertisch, auf den er ein langes weißes Tischtuch legen muss und darauf kommt dann der Koffer, voll mit den selbstgemachten Strickwaren, Schmuck oder sonstigem“, erklärt Hänle das Konzept. Der Kreativität, wie der Koffer gestaltet oder genutzt werde, seien dabei keine Grenzen gesetzt. Rundherum um den Markt wird es Stände mit Essen und Trinken und ein Begleitprogramm für Kinder geben. Der Koffermarkt geht am Samstag von 11 bis 15 Uhr.

Am Sonntag, 12. Mai, beginnt der Tag mit einem Gottesdienst um 8.30 Uhr, bei dem der Dorfplatz offiziell gesegnet wird. Danach gibt es es einen Frühschoppen, bei dem Grußworte gesprochen werden. Ab 11 Uhr gibt es Mittagessen auf dem Platz, es spielt der Musikverein Oberessendorf.