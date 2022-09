Neue DHL-Packstation in Bad Schussenried

Das Unternehmen DHL hat in Bad Schussenried eine neue Packstation in Betrieb genommen.

Die Packstation mit der Nummer 121 hat 60 Fächer und befindet sich in der Zeppelinstraße 1 beim Rewe-Markt. Sie sei an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr zugänglich. Weiter teilt DHL mit, dass unabhängig von diesem Service Kunden bereits freigemachte Pakete auch ihrem Paketzusteller mitgeben könnten. Über Packstationen können unabhängig von Filial-Öffnungszeiten Pakete eingeliefert und in Empfang genommen werden.

Für den Empfang ist eine Anmeldung unter www.dhl.de/packstation erforderlich, das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation geht ohne vorherige Registrierung. Weitere Informationen, wie das geht, und zu den 10 500 Standorten sind unter www.deutschepost.de/standortfinder zu finden.