Der Kunstrad-Zweier Michael und Matthias Quecke vom RMSV Bad Schussenried hat beim zweiten Junior Masters im hessischen Wölfersheim den fünften Platz belegt. In der Juniorinnenklasse erreichten Eva und Laura Walser Platz sechs.

Der RV Teutonia Wölfersheim ist der Ausrichter des zweiten Junior Masters gewesen, bei dem auch Europameister und deutsche Meister am Start waren. Vor Ort ging es sowohl um Punkte für die Teilnahme an der Hallenrad-Europameisterschaft sowie den Einzug in den Bundeskader der Junioren im kommenden Jahr.

Im Zweier der Junioren zeigten die Brüder Michael und Matthias Quecke nahezu eine perfekte Kür. Von den aufgestellten 91,40 Punkten blieben am Enden noch 80,31 Punkte übrig, die zum fünften Platz reichten. Nach dem Punktabzug wegen kleinerer „Wackler“ verbesserten Quecke/Quecke damit erneut ihre persönliche Bestleistung.

Dies gelang auch dem Zweier Eva und Laura Walser in der Juniorinnenklasse. Das RMSV-Duo fuhr trotz eines Sturzes bei der Kehrlenkersitzsteiger-Einzelschleife einen Platz nach vorn. Der Rest der Kür gelang nahezu perfekt und somit belegten Walser/Walser mit ausgefahrenen 87,09 Punkten am Ende den sechsten Platz.

Das dritte Junior Masters findet am 26. April im bayerischen Schleißheim statt. Gleichzeitig ist dieser Wettkampf das Halbfinale der deutschen Meisterschaft. Bei dieser Veranstaltung können sich die Kunstradfahrer für die Teilnahme an den deutschen Meisterschaften qualifizieren, die am 17. und 18. Mai in Goslar ausgetragen werden.