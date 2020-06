Besucher des Oberschwäbischen Museumsdorfs Kürnbach können ab sofort den neu angelegten Heil- und Kräutergarten bestaunen. Am Sonntag, 21. Juni, bietet das Museumsdorf außerdem Wildkräuterführungen an.

Bereits in der Winterpause wurde unter der Leitung von Museumsgärtner Franz Weiß ein groß angelegter Bodenaustausch im Kürnbacher Kräutergarten vorgenommen. Kräuterfachfrau Regina Neumann hat anschließend ein neues Konzept für den Kräutergarten erarbeitet. Im Kräutergarten können die Besucher nun Heil- und Küchenkräuter entdecken, die für Oberschwaben in Quellen des 19. Jahrhunderts nachgewiesen sind.

„Mir ist es ein großes Anliegen, dass historische Kräuter nicht in Vergessenheit geraten, denn ihre Anwendung ist heute noch so aktuell wie früher“, sagt Regina Neumann. So findet sich im Kräutergarten des Museumsdorfs beispielsweise Mädesüß: die Pflanze beinhaltet Salicylsäure, die zum Beispiel in Aspirin verwendet wird. Als Tee aufgebrüht entfalte Mädesüß, so die Vorstellung der Volksmedizin, eine heilende Wirkung bei Migräne, verrät die Gärtnerin. Im Laufe der Woche erwartet das Museumsdorf eine weitere Pflanzenlieferung. „Ich stehe schon in den Startlöchern und kann es kaum erwarten, die noch fehlenden Kräuter wie Schafgarbe und Arnika zu pflanzen“, freut sich Regina Neumann.

Am Sonntag, 21. Juni zeigen Wildkräuterführerin Irene Bänsch und Kathrin Eisele, ausgebildete Wildkräuterpädagogin, bei ihren Führungen im Museumsdorf, welche Kräuter in den Wiesen und am Wegesrand zu finden sind. Die einstündigen Führungen finden um 13, 14, 15 und 16 Uhr statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Regina Neumann und Kristel Buttschardt warten in den Gärten des Museumsdorfs auf die Besucherinnen und teilen ihr umfassendes Wissen.