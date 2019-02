Mit einer farbenfrohen, kurzweiligen Prunksitzung hat die Narrenzunft Bad Schussenried am Samstag die Fasnetskampagne 2019 mit dem Motto „Wilde Tiere und auch Löwen – Narrenried im Dschungelfieber“ eröffnet. Hochkarätige Garde- und Showtänze bildeten zusammen mit akrobatischen Einlagen, Musik und Narren in der Bütt ein perfektes dreistündiges Programm in der ausverkauften Stadthalle. Nahtlos reihten sich die gelungenen Beiträge aneinander. Viele Gäste nahmen das Motto wörtlich und kamen verkleidet als Affen, Schlangen und im Safarilook. Auch bunte Paradiesvögel, Löwen und Leoparden waren dabei.

Punkt 19.33 Uhr zog das Prinzenpaar, seine Tollität Prinz Dominik I. und ihre Lieblichkeit Katja I., mit den Garden und dem gesamten Hofstaat in die Schussenrieder Narrhalla ein. Zum Beifall der Gäste erklang der schwungvolle „Pepita-Marsch“ von der Narrenkapelle unter Leitung von Manuel Zieher. Mit Schunkelliedern, Stimmungshits, Märschen und Tuschs begleitete die Kapelle gekonnt durch den Abend. „Nun ist es wieder mal soweit, in Narrenried ist Sitzungszeit“, so eröffnete Präsident Markus Gögler die Prunksitzung, bevor er an Sitzungspräsident Wolfgang Mayerföls übergab. Schlagfertig und mit Witz und Humor führte dieser durch den Abend. Mit dem Narrenruf „Schuri – Schura – Schurum“ gab er die Bühne frei. Das Prinzenpaar Katja I. und ihre Tollität Dominik I. zeigten sich in ihren Ansprachen für die Fasnet bereit. Vizezunftmeister Matthias Scheffold verbreitete Stimmung mit seinem Narrenschlager.

Einen ersten Höhepunkt bildeten die schnuckelig auftretenden Mädchen der kleinen Prinzengarde in ihren rot-weißen Gardeuniformen. Stolz stapften sie über die Bühne und winkten freundlich in das Publikum. Bei einem weiteren Auftritt präsentierten sie die Geschichte des Dschungelbuchs. Mit Ausstrahlung und ausgefeilter Choreographie fegte die folgende Juniorengarde bei ihrem Gardetanz über die Bühne. Zum Thema „Tierisch was los“ zeigten sie später bunt gekleidet einen weiteren tollen Tanz. Zu der Brauchtumsvorstellung betraten die Narren der Hurgler, Rauchhäusler, Riedmeckeler, Riedteufel, Putten und Hexen zu einem bunten Treiben die Bühne. Die Rauchhäusler hatten bei ihrem Maskentanz einen Badetag gezeigt und demonstrierten anschließend den Generationswechsel bei einem Männerballett. Einen Maskentanz zeigten die Hexen aus Roppertsweiler.

In die Bütt stieg Ulrich Schmid als Tarzan vom Schussenursprung. In gereimter Form sprach er Trumps Mauer, den Datenschutz und die EU an, bevor er die bevorstehende Gemeinderatswahl und Räte, die nicht mehr wollen, ansprach. Auch das renovierte Bürgermeisterbüro und die sanierungsbedürftigen WC-Anlagen im Rathaus drehte er durch die närrische Mangel.

Eine tolle akrobatische Leistung mit Saltos und Flickflacks boten die Turnerinnen des Turnvereins bei ihrem Auftritt „Fliegend über dem Dschungel“. Einen optischen Hingucker bot die Tanzgruppe „Maskerade aus Neukirch bei ihrem Bühnenshow „BaROCKoko“. Anmutig bewegten sie sich am Beginn in ihren Rokokogewändern zu Mozarts „Kleiner Nachtmusik“. Graziös zeigte die Showtanzgruppe Ummendorf den Tanz „Medusa, Königin der Schlangen“, mit ausgefeilter Choreographie. Als Äffla auf dem Fahrrad boten die Kunstradfahrer des RMSV ihre großartigen Künste dar. Gut vorbereitet trat die rote Garde bei ihrem schwungvollen Gardetanz und als Hofbalett beim Narrenrieder Dschungelfieber auf.

Zwischendurch rockte die Vollgasbänd „Spots“ aus Otterswang den Saal mit gehöriger Lautstärke. Vor dem Auszug des Prinzenpaares und seinem Hofstaat animierte Sophie Brockmann die Gäste ein letztes Mal zum Mitsingen und Mitschunkeln beim Fasnetslied „Schuri – Schura – Schurum“. Danach ging eine gelungene Prunksitzung mit prächtiger Stimmung zu Ende. Präsident Markus Gögler zeichnete zwischendurch die verdienten Schussenrieder Gardemädels Katharina Brockmann, Milena Maier und Eva Haage mit dem silbernen Gardeorden aus.