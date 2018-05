Mit einer farbenfrohen, kurzweiligen Prunksitzung hat die Narrenzunft Bad Schussenried die Fasnetskampagne 2018 mit dem Motto „Maskenball in Narrenried“ eröffnet. Hochkarätige Garde- und Showtänze bildeten zusammen mit akrobatischen Einlagen, Musik und Narren in der Bütt ein perfektes dreistündiges Programm in der ausverkauften Stadthalle. Nahtlos reihten sich die gelungenen Beiträge aneinander. Viele Gäste nahmen das Motto wörtlich und kamen in prunkvollen venezianischen Ballkleidern und Gewändern und mit Maske.

Punkt 19.34 Uhr zog das Prinzenpaar, seine Tollität Prinz Thorsten I. und ihre Lieblichkeit Nadine I., mit den Garden und dem gesamten Hofstaat in die Schussenrieder Narrhalla ein. Unter dem Beifall der Gäste erklang der schwungvolle „Pepita-Marsch“ von der Narrenkapelle unter Leitung von Manuel Zieher. Mit Schunkelliedern, Märschen und Tuschs begleitete die Kapelle gekonnt durch den Abend. „Jetzt ist es soweit, in Schussenried beginnt die Fasnetszeit“, eröffnete Präsident und Zunftmeister Markus Gögler den Maskenball, bevor er an Sitzungspräsident Wolfgang Mayerföls übergab. Schlagfertig, mit Witz und Humor führte dieser durch den Abend. Mit dem Narrenruf „Schuri-Schura-Schurum“ gab er die Bühne frei. Das Prinzenpaar Nadine I., Tollität Thorsten I. sowie das Kinderprinzenpaar Rosalie I. und Timo I. zeigten sich in ihren Ansprachen für die Fasnet bereit. Vizezunftmeister Matthias Scheffold verbreitete Stimmung beim Narrenschlager.

Einen ersten Höhepunkt bildeten die Mädchen der kleinen Prinzengarde in ihren rot-weißen Gardeuniformen. Stolz stapften sie über die Bühne und winkten freundlich in das Publikum. Mit Ausstrahlung und ausgefeilter Choreographie stand die folgende Juniorengarde den Kleinen in nichts nach. Schwungvoll und fein abgestimmt tanzte die rote Garde ihren feurigen Tanz. Bei der Maskenvorstellung betraten Schussenrieder Narren der Hurgler, Rauchhäusler, Riedmeckeler, Riedteufel, Putten und Hexen zu einem bunten Treiben die Bühne. Später machten die Rauchhäusler bei ihrem Maskentanz die Aufstellung des Maibaums zum Thema.

In die Bütt stieg Ulrich Schmid als Opa Usch. In gereimter Form beschrieb er seinen Alltag als Opa und meinte: „Zum Opa wirscht du g’macht“. Einen kurzen Abstecher machte er in seinem Vortrag auf die Schussenrieder Bürgermeisterwahl.

Akrobatische Tanzinlagen

Viele kleine Glitzersteine boten die Turnerinnen des Turnvereins bei ihren graziösen, sportlichen Übungen. Akrobatik pur zeigten die Mädels von „Red Flash“ aus Erolzheim. Ohne Angst vertrauten die Damen bei ihren Luftnummern auf die Fängerinnen. Eine erwartete sportliche Höchstleistung zeigten die Maskenradler des Radsportvereins. In vielen Variationen und Übungen zeigten sie ihre Kunst auf dem Rad. Feurig fegten die Damen vom SV Undingen und Marbach bei ihrem Kickboxshowtanz über die Bühne. Einen kunterbunten Maskenball stellte der Showtanz der Kindergarde dar. Die Juniorengarde glänzte beim Thema Sonne, Mond und Sterne. Eine tolle Nummer bot die Showtanzgarde aus Ummendorf. Als Billardkugeln gekleidet fegten sie schwungvoll und mit perfekter Choreographie über die Bühne. Ein tolles und farbenprächtiges Finale stellte der Maskenball des Narrenrieder Hofballetts dar. Mit schönen Kostümen und anmutigen Tänzen fand eine gelungene Prunksitzung mit prächtiger Stimmung ihr Ende.

Vor dem Auszug des Prinzenpaares und seines Hofstaats animierte Josef Westhäuser die Gäste ein letztes Mal zum Mitsingen und Mitschunkeln beim „Schuri-Schura-Schurum“. Zuvor machte er zusammen mit der Stadtkapelle immer wieder Stimmung mit bekannten Hits.

Präsident Markus Gögler zeichnete zwischendurch die verdienten Schussenrieder Narren Evelin Schmid, Heike Schwarz und Hansi Gruber mit einem Orden aus.