Die Schussenrieder Narren außer dem Rathaus die Ausstellung im Kloster Schussenried gestürmt.

Die Schau „Du bist die Kunst“ fordert das Publikum auf, mit den raumgreifenden 3-D-Gemälden in Kontakt zu treten und die Szenerie zu verändern. Dies ließen sich die Narren nicht zweimal sagen: Mit Kreativität konnten die Hexe von den „Kürnbacher Rauchhäuslern“ und ein „Schussenrieder Riedteufel“ in jedem Gemälde eine andere Rolle einnehmen und mit Fabelwesen in Kontakt treten. Dabei entstanden völlig neue, wortwörtlich fantastische Bildkompositionen. Die Ausstellung ist in einer zweiten Auflage im Kloster und zeigt 26 neue, interaktive Bilder: Fabelwesen und Untiere, dramatische oder eher lustige Situationen. Chinesische Maler haben die plastisch wirkenden Motive in 3-D-Technik in Ölfarbe umgesetzt.

Zu sehen ist die Ausstellung noch bis 4. November dienstags bis freitags 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 17 Uhr; Eintritt: Erwachsene 8 Euro, ermäßigt 4 Euro, Familien 20 Euro.

Alle Bilder, die auf der Facebook-Seite des Kloster Schussenried oder unter dem Hashtag #DubistdieKunst gepostet werden, nehmen an einer Verlosung teil.

wwww.kloster-schussenried.de