Nadine Stadler und Christian Blaser im Amt bestätigt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, den 26. März fand die Generalversammlung des Musikvereins Stadtkapelle Bad Schussenried e.V. im Vereinsheim an der Löwenstraße statt.

Vorsitzender Christian Blaser blickte für die Vorstandschaft auf ein ruhiges Vereinsjahr 2021 zurück. Durch den Lockdown im Winter/Frühling 2021 fanden weder die Fasnet noch das Osterkonzert statt. Am Pfingstsonntag musizierten kleine Besetzungen unter dem Motto „Fensterkonzerte“ im ganzen Stadtgebiet. Die erste Gesamtprobe fand am 15. Juni statt. Das am 24. Juli geplante Serenadenkonzert musste kurzfristig wegen eines Gewitters abgesagt werden. Im September konnte die Stadtkapelle dann beim 100 jährigen Jubiläum der Blutreiter sowie am Kirchgang am Mangensonntag spielen. Am 07. November konnten die Ehrungen anlässlich eines Vorspielmittags unter dem Motto „Das Leben als Musiker feat. Flo Angele“ durchgeführt werden.

Kassiererin Melanie Baur berichtete von einem finanziell schwierigen Jahr 2021. Da kaum Auftritte und Konzerte gespielt wurden, gingen die Einnahmen erheblich zurück. Durch die Mittagsessen-Verkaufsaktion „Parkfest to go“, das Verteilen von Gelben Säcken sowie die Adventskranz-Verkaufsaktion konnten die laufenden Kosten für Dirigent, Vereinsheim, Versicherungen und so weiter, ausgeglichen werden.

Dem Bericht der Schriftführerin Franziska Hohl war zu entnehmen, dass die Musikerinnen und Musiker lediglich 25 Proben und Auftritte zu bewältigen hatten. Diese Anzahl ist nochmal 1/3 weniger als in 2020. Der durchschnittliche Probenbesuch lag 2021 bei 59,8 Prozent. Franziska Hohl ließ nochmals alle Termine Revue passieren und fertigte anlässlich der Generalversammlung verschiedene informative Statistiken an. Die Stadtkapelle setzt sich derzeit aus 70 aktiven Musikern mit einem Durchschnittsalter von 34,9 Jahren zusammen. Derzeit sind an der vereinseigenen Jugendmusikschule 116 Musikschüler in Ausbildung.

Dirigent Manuel Zieher gab einen Rückblick auf das musikalisch übersichtliche Vereinsjahr 2021. Er blickt mit großen Erwartungen und viel Freude in Richtung dem bevorstehenden Osterkonzert.

Die Wahlen der Vorstandschaft brachten folgendes Ergebnis: Nadine Stadler und Christian Blaser wurden in ihrem Amt als Vorsitzende bestätigt. Die Kassiererin Melanie Baur und der Beisitzer Norbert Sitzmann wurden ebenfalls in ihrem Amt wiedergewählt. Milena Maier wurde als Beisitzerin neu in den Ausschuss gewählt.