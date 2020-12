Nach Großbrand: Wohnungen für obdachlose Mieter gesucht

In Bad Schussenried ist Anfang Dezember ein Mehrfamilienhaus abgebrannt (SZ berichtete). Die neun Wohnungen in dem Haus sind seitdem nicht mehr bewohnbar. Die Mieter haben zudem ihr Hab und Gut gewonnen. Für die Betroffenen sucht die Stadtverwaltung Bad Schussenried nun dringend nach Wohnungen.

Wie die Stadtverwaltung im Amtsblatt mitteilt, konnte ein Teil der betroffenen zehn Personen kurzfristig noch am Tag des Brandes in Räumlichkeiten des Humboldt Instituts untergebracht werden. Diese Unterkunft steht jedoch nur vorübergehend zur Verfügung. Daher sind mehrere Betroffene nun auf Wohnungssuche. Benötigt werden vor allem Wohnungen für alleinstehende Personen. Wer eine freie Wohnung zu vermieten hat oder jemanden kennt, der eine Wohnung vermietet, kann sich bei Manuela Weishaupt bei der Stadtverwaltung Bad Schussenried melden, Telefon 07583/9401-223 oder unter weishaupt@bad-schussenried.de. Die Stadt stellt den Kontakt zu den betroffenen Personen her.