Nabu-Auszeichnung für schwalbenfreundliches Haus

Der Nabu hat das Haus von Frisör Mona in Bad Schussenried ausgezeichnet: als „Schwalbenfreundliches Haus“. „Ich freue mich, wenn die Schwalben jedes Jahr an unserem Haus brüten und das mitten in der Stadt“, sagte Mona Whang bei der Übergabe der Urkunde.

Jahrhundertelang waren die Schwalben ganz selbstverständliche Mitbewohner der Menschen – nicht nur in Dörfern und auf Bauernhöfen, sondern auch in den Städten. „Früher verehrten wir sie als Glücksbringer, doch heute sind sie leider bedroht“, heißt es in der Pressemitteilung der Nabu-Ortsgruppe Bad Schussenried. Die Brutpaare fänden immer seltener geeignete Nistmöglichkeiten und das Nahrungsangebot werde knapp. „In Städten verschwinden Nester zum Beispiel durch Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden, gleichzeitig wird unsere Landwirtschaft zunehmend intensiviert.“

Doch laut Nabu gibt es Möglichkeiten, die Schwalben wieder ans Haus zu holen, indem ihnen Nestgrundlagen angeboten, Lehmpfützen angelegt und für einen naturnahen Lebensraum gesorgt wird. „Und wenn einem der Schwalbenkot an den Hauswänden stört: Der Ärger lässt sich leicht beheben, denn ein Brett unter den Nestern fängt den Schmutz auf“, informiert der Nabu.

„Ich freue mich, wenn die Schwalben jedes Jahr an unserem Haus brüten und das mitten in der Stadt“, sagte Mona Whang bei der Übergabe der Auszeichnung. „Als sie sich vor Kurzem zu ihren Winterquartieren aufmachten, verabschiedeten sie sich sogar von uns, in dem sie noch einmal alle über unser Haus geflogen sind.“

Mit der Aktion „Schwalbenfreundliches Haus“ würdigt der Nabu Menschen, die Schwalbennester an oder in ihrem Gebäude haben. Bewerben können sich Hausbesitzer, die das Brutgeschehen dulden und fördern, egal, ob es sich um ein Wohnhaus, Gewerbegebäude, Pferde- oder Bauernhof handelt.