Musikverein Reute-Gaisbeuren spielt in der Brauerei

Die Musikkapelle Reute-Gaisbeuren sorgt am Sonntag, 24. Juni, im Biergarten der Schussenrieder Erlebnisbrauerei für Stimmung. Von 11.30 bis 14 Uhr wird es laut Pressemitteilung ungemein musikalisch, wenn die rund 64 Musiker im Alter zwischen 14 und 67 Jahren ein abwechslungsreiches Konzert geben. Der Eintritt ist frei.

Die Leitung der Musikkapelle obliegt dem Dirigenten Erich Steiner. Tradition und Moderne gehen bei ihrer Musik Hand in Hand, wenn die Musikkapelle zweieinhalb Stunden lang neu interpretierte Blasmusik genauso wie traditionelle Märsche interpretiert. Mehr Infos unter www.schussenrieder.de oder per E-Mail an info@schussenrieder.de.