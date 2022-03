Musikverein Reichenbach spendet alte Uniform nach Uganda

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Musikverein Reichenbach feiert dieses Jahr sein 65-jähriges Bestehen. Dies wurde zum Anlass genommen um in eine neue Uniform zu investieren. Und nun ist es endlich soweit: Beim Jahreskonzert am Samstag, den 09. April 2022 um 19.30 Uhr in der Stadthalle Bad Schussenried soll die neue Uniform der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Hierzu laden wir recht herzlich ein.

Doch wohin mit den abgelegten Uniformen – in den Schränken hängt teilweise noch die bis 1997 getragene Uniform? Über das Vereinsmitglied Sharon Gnann, die gerade für ein halbes Jahr an einer Schule in Uganda unter anderem Musik unterrichtet und mit ihren Bildern und Berichten den Verein an ihrer Arbeit sowie den einfachen Lebensverhältnissen in Uganda teilhaben lässt, kam die Idee, die Vorgängeruniform zu spenden. Dort ist es nicht selbstverständlich, die Vereinszugehörigkeit durch einheitliche Kleidung nach außen sichtbar machen zu können. Deshalb war die Freude bei den Kindern und Jugendlichen der Brass Band riesengroß, als die Uniformspende dort ankam.

Zum Abschluss ihres Uganda-Aufenthalts wollte Sharon Gnann den Kindern und Jugendlichen der Brass Band eine besondere Freude bereiten und ihnen mit einem zweitägigen Ausflug ein unvergessliches Erlebnis bereiten. Die Idee und das Startkapital für den Ausflug kamen von der Kondemusik Reichenbach. Mit weiteren von ihr gesammelten Spenden wurde ein Treffen mit einer anderen Brass Band und ein Besuch mit Übernachtung im Nationalpark Lake Mburo in Uganda ermöglicht.

Das Treffen mit der anderen Brass Band bot die perfekte Gelegenheit das erste Mal die neue Uniform anzuziehen. Einer stolzer als der andere präsentierten sich die Schüler. Dieser Höhepunkt wurde durch den voluminösen Brass Band Sound zu einem unfassbaren und unvergesslichen Moment geformt – geprägt durch Gemeinsamkeit und Stärke. Trotz unglaublicher Hitze wurde die Uniform auch nach dem Auftritt von keinem Schüler oder Lehrer ausgezogen. Nun haben die Kids eine Uniform, die eine stolze afrikanische Brass Band auszeichnet und mit Ehren gewürdigt wird. Aus Dankbarkeit möchte die Brass Band das Logo des Musikvereins Reichenbach neben ihrem Logo auf der Uniform belassen.