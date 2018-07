Musikverein Concordia Michelwinnaden in Brauerei

Der Biergarten der Schussenrieder Brauerei wird am Sonntag, 22. Juli, zum Treffpunkt oberschwäbischer Gemütlichkeit. Denn ab 11.30 Uhr sorgt der Musikverein Concordia aus Michelwinnaden für ausgelassene Stimmung und beste musikalische Unterhaltung, so die Mitteilung des Veranstalters. Die 35 aktiven Musiker bieten ein buntes Programm aus moderner Unterhaltungsmusik, traditioneller Blasmusik, aber auch konzertanten Stücken. Genießen Der Eintritt ist frei. Jeden Freitag ab 19 Uhr gibt es Live-Musik in der „Erlebnisbrauerei“, der Eintritt ist immer frei. Um Tischreservierung wird gebeten. Eine Programmübersicht gibt es auf www.schussenrieder.de