Musiker Xavi: „Steinhausen wird immer meine Heimat bleiben“

Xavier Schmid ist gelungen, wovon viele junge Menschen träumen: Mit nur 22 Jahren zog er nach Berlin, begann ein Studium an der Hochschule für populäre Künste, traf die richtigen Leute und wurde als Musiker entdeckt. Inzwischen steht der 28-jährige Steinhauser bei dem Label Four Music unter Vertrag und tourt im Mai das erste Mal mit seiner Band durch Deutschland. Das letzte Konzert der Tournee findet im Abdera in Biberach statt. Im Interview mit SZ-Redakteurin Katrin Bölstler erzählt er, wie seine Musikerkarriere begann und warum er sich so sehr auf das Konzert in der Heimat freut.

Xavi, du bist in Steinhausen bei Bad Schussenried geboren und aufgewachsen. Seit 2012 lebst du in Berlin. Wo ist jetzt deine Heimat?

Meine Heimat wird immer Steinhausen bleiben. Ich bin leider viel zu selten da, aber wenn ich zuhause bin, gibt mir das sehr viel. Zuhause ist der Ort, an dem ich immer wieder zu mir selbst finde.

Du hast geschafft, wovon viele jungen Musiker träumen: Du hast ein Label gefunden und deine erste Platte herausgebracht.

Ich hatte Glück und habe bereits im Studium meine Produzenten kennengelernt und dann haben wir aus Spaß eine Coverversion von dem Song „Lila Wolken“ auf Youtube hochgeladen und das haben die richtigen Leute gesehen. Danach kamen die ersten Angebote von Labels, die das toll fanden. Die Musikbranche in Berlin ist wie eine kleine Familie. Man muss da andocken und die richtigen Leute kennenlernen.

Wie ging es dann weiter für dich?

Ich habe zuerst ein paar andere Künstler auf ihrer Tour als Vorgruppe unterstützt, zum Beispiel Wincent Weiss, Lotte und Felix Jaehn. Und jetzt mache ich meine erste eigene Tour – und das ist natürlich das, wovon wir alle träumen. Mit dieser Tour wird mein Traum wahr.

Wie würdest du deine Musik beschreiben?

Ich denke, eine Mischung zwischen Singer-Songwriter und urbanen Beats mit organischen Instrumenten. Ich liebäugele aber auch mit Hip Hop – das wird sich in den nächsten Nummern auch mehr zeigen.

Schreibst du deine Songs selber?

Die Songs entstehen meist in einer Session mit meinem Team. Wir treffen uns im Studio, ich komme mit einer Idee oder einer Textzeile an und dann entwickeln wir daraus gemeinsam einen Song.

Hast du musikalische Vorbilder, an denen du dich orientierst?

Ja, definitiv. Ich liebe Frank Ocean, den finde ich genial.

Ist Youtube der Kanal, über den man heute als junger Musiker den Durchbruch schaffen kann?

Es sind vor allem die Streaming Dienste, wie Spotify, die mich sehr unterstützt und nach vorne gebracht haben. Aber auch Kanäle wie Instagram sind sehr wichtig. Darüber habe ich viele Follower gefunden. Es ist aber nach wie vor auch sehr wichtig, dass deine Lieder im Radio laufen, damit wirklich viele Leute deine Musik hören. Dafür muss man die richtigen Leute kennen und braucht das richtige Management. Und das habe ich glücklicherweise.

Du wirst am 7. Mai in Biberach im Abdera auftreten. Wie sehr freust du dich darauf?

Das ist ein unglaubliches Gefühl, gleich bei meiner ersten eigenen Tour in meiner Heimat zu spielen. Da wird sicherlich eine gesunde Portion Nervosität dazukommen aber ich freue mich wirklich sehr darauf. Und ich weiß, dass einige meiner ehemaligen Kameraden vom Fußball kommen werden und ganz viele andere Freunde und meine Familie.