Musikalische Passionsandacht

In der St. Magnuskirche Bad Schussenried findet am Sonntag, 27. März, um 18 Uhr unter dem Thema „Vor deinem Kreuz“ eine musikalischen Passionsandacht statt. Mitwirkende sind Theresa Heinzelmann (Sopran), Anton Eisele (Bariton), Salome Hänsler und Carolin Winkel (Violinen), ein Ensemble des Magnuschores unter der Gesamtleitung von KMD Matthias Wolf sowie Pfarrer Nicki Schaepen, der geistliche Texte und Impulse zu den Musikwerken und der Passionszeit beitragen wird. Diese musikalische Andacht soll mit eindringlichen und bewegenden Musikwerken in das Passionsgeschehen führen und den Zuhörer mit der Mutter des Herrn vor das Kreuz Jesu mitnehmen. Zentrales Werk des Abends wird deshalb eine selten zu hörende Vertonung des „Stabat mater“ des Barockkomponisten J. A. Kobrich in deutscher Sprache für Soli, Chor und Instrumente sein. Vertont ist dabei ein mittelalterliches Gedicht, das die Mutter Jesu in ihrem Schmerz um den gekreuzigten Jesus als zentralen Inhalt hat. In Ergänzung dazu werden Instrumental- und Vokalwerke, unter anderem der Barockkomponisten Telemann und Stölzel zu hören sein, die in ihrer expressiven Tonsprache das Passionsgeschehen kongenial aufnehmen. Es gelten die aktuellen Corona-Regelungen.