Museumsdorfs-Förderverein bestätigt Vorstand

Die Mitglieder des Förderverein Oberschwäbisches Museumsdorf Kürnbach haben bei ihrer Jahresversammlung den Vorstand neu gewählt. Das bisherige Vorstandsteam wurde von den restlichen Mitgliedern bestätigt, für das verstorbene Mitglied Gerd Gerber rückte dessen Sohn, Michael Gerber nach.

„Für das Museumsdorf ist der Förderverein eine sehr große Stütze, da durch ihn viele Projekte und Aktionen in den verwirklicht Jahren verwirklicht werden konnte“, heißt es in der Pressemitteilung des Museumsdorfs. Die finanzielle Hilfe des Vereins macht unter anderem die Haltung von Tieren im Museumsdorf möglich, welche nicht nur die kleinen Besucher erfreuen. Außerdem finanzierte der Förderverein einen Trinkwasserspender, bei dem die Besucher sich kostenlos Wasser nachfüllen können und auch Spielgeräte auf dem Spielplatz wurden durch den Förderverein finanziert. „Besonders hervorzuheben ist jedoch das hohe Engagement in der Belebung der Häuser an den Veranstaltungen. Für das Museumsdorf ist es eine große Freude, dass der Förderverein bereits seit 2009 existiert und in diesem Jahr nun sein zehnjähriges Jubiläum feiert“, heißt es in der Pressemitteilung.