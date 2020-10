Historische und regionale Apfelsorten sind bis Ende Oktober ist einer Ausstellung im Oberschwäbischen Museumsdorf Kürnbach zu sehen. Aus rund 50 Apfelsorten hebt sich besonders der Jakob-Fischer-Apfel hervor.

Obstorten sind jedes Jahr im Herbst Thema im Museumsdorf. In diesem Jahr mussten jedoch die große Sortenschau und die Sortenbestimmungen durch Experten wegen der Coronapandemie abgesagt werden. Zu sehen ist nun eine kleine, aber informativen Schau im Ziegelstadel des Museumsdorfs, die Wissenswertes über die regionalen Apfelsorten vermittelt. Die Ausstellung zeigt rund 50 verschiedene Äpfel wie den Hansenapfel, den Roten Ziegler und den Aufhofer Klosterapfel, die hier in der Region heimisch sind.

Besonderes Augenmerk legt die Ausstellung auf historische Apfelsorten, die schon vor mehr als 100 Jahren in Oberschwaben verbreitet waren und solche, die in der Region besonders gern angebaut wurden. Die Besucher lernen hierbei mehr über die Besonderheiten von Schemmerberger Apfel, Rotem Eiserapfel, Schöner aus Eichen und anderen historischen Äpfeln. Dem „König“ der regionalen historischen Apfelsorten, dem Jakob-Fischer-Apfel, ist eine eigene Vitrine in der Ausstellung gewidmet. Interessierte können in der Ausstellung mehr über die Geschichte seiner Entdeckung durch den Kleinbauern Jakob Fischer im Jahr 1903 und die Bedeutung des Apfels erfahren.

Eine Vielzahl an Texttafeln gibt außerdem Informationen über die Sortenvielfalt in der Region und erklärt zum Beispiel den Unterschied zwischen den aus dem Supermarkt bekannten Apfelsorten und den Früchten, die auf der Streuobstwiese zu finden sind. Die Besucher erfahren dabei auch, wie man die unterschiedlichen Apfelsorten bestimmen und unterscheiden kann.