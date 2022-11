Museumsdorf Kürnbach veranstaltet eine oberschwäbische Dorfweihnacht

Zu einem Weihnachtsmarkt abseits des üblichen Trubels lädt das Oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach, für Samstag, 3. Dezember, und Sonntag, 4. Dezember in die Stuben und Ställe ein. Auf die Besucher wartet am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr ein vielfältiges Programm rund um weihnachtliche Bräuche:von Adventsgeschichten über eine Weihnachtsausstellung bis hin zum traditionellen Räuchern in den Raunächten. Dies teilt das Landratsamt mit.

Für adventliche Stimmung im Museumsdorf sorgen Zitherspiel und eine Bläsergruppe: Am Samstag singen die Chöre aus Reute und Aulendorf, am Sonntag gibt es Chorgesang der Gruppen aus Winterstettenstadt und Reichenbach. Außerdem bieten Aussteller aus der Region an beiden Tagen unter anderem Weihnachtsschmuck, Krippen und Geschenkideen aus Holz, Wolle, Stoff an. Wer sich einen Christbaum für daheim sichern will, wird beim Tannenbaum-Verkauf auf der Dorfweihnacht fündig.

Kleine Gäste können bei der Dorfweihnacht die Tradition des „Klopferles“-Fensters wiederentdecken. Die Kinder können zudem Weihnachtliches basteln, Lebkuchen backen oder Bienenwachskerzen ziehen. Am Sonntag ist der Heilige Nikolaus zu Gast im Museumsdorf und die Kinder dürfen Bredla backen.

Zum Essen angeboten werden neben schwäbischen Klassikern wie Linsen und Spätzle unter anderem Gegrilltes sowie Backwaren aus dem Ofen des historischen Backhäusles, Waffeln. Auch die historische Brennerei ist in Betrieb, zudem werden Glühmost und Weihnachtspunsch nach einem historischen Rezept von 1838 angeboten.