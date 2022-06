Museumsdorf Kürnbach steht unter Dampf

Das Oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach steht am Samstag, 11. Juni, und Sonntag, 12. Juni, unter Dampf: Zum 22. Mal sind beim Dampffest historische Dampfmaschinen, Straßenwalzen, Lokomobile und fahrbare Dampf-Modelle zu sehen.

Vor der Kulisse der jahrhundertealten Bauernhäuser werden die Dampfwalzen, Dampftraktoren und Lokomobile aus dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts präsentiert. Eine Rarität kommt mit dem „Wallis & Steevens“ Dampftraktor „Lena“ von 1905 aus den Niederlanden. Von ihm gibt es weltweit nur noch fünf Exemplare. Ebenfalls ein Hingucker sind eine Militär-Zugmaschine aus dem Jahr 1918 nach dem „System Kemna“, eine Marshall-Dampfwalze von 1925 sowie ein Dampftraktor der Marke „Minneapolis“ von 1912.

Außerdem zu sehen sind eine Cheddco-Straßenzugmaschine und die Dampfwalze „Wally“ des Dampfwalzen-Fördervereins Winterstettenstadt. Die Kürnbacher Dampfmaschine von „Assmann & Stockder“ aus dem Jahr 1912 treibt die historische Drehmaschine an. Ebenso erstaunlich sind die Lokomobile, die ihre Dampfkraft einsetzen, um eine Wasserpumpe oder einen Steinbrecher anzutreiben, der Steinbrocken zu Kiesel zermalmt. Die Maschinenführerinnen und -führer erklären alle technischen Details und lassen die Besucherinnen und Besucher hautnah spüren, welche Kraft in der über 100 Jahre alten Technik noch steckt.

Bei den täglich zwei 90-minütigen Lerngängen durch das Museumsdorf erklärt Diplom-Ingenieur Michael Groh, MINT-Pädagoge aus Ummendorf, was es mit der „Antriebskraft früher“ auf sich hat. Bei den laufenden Maschinen und in praktischen Übungen erfahren Kinder von zehn bis zwölf Jahren praktisch, was man einsetzen muss, um Dinge zu bewegen. Informationen und Anmeldung zu den Lehgängen ist auf www.Museumsdorf-Kürnbach.de möglich. Darüber hinaus haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, an der neuen Aha!-Station Wissenswertes rund um das Thema „Dampfkraft“ zu erfahren.

Auch der Schwäbische Eisenbahnverein ist mit zahlreichen Mini-Dampfbahnen an beiden Tagen vor Ort. Eine Vielzahl detailgetreuer Nachbauten von Dampf- und Elektrolokomotiven verkehren auf dem 600 Meter langen Rundkurs und laden zu einer Rundfahrt ein. Dampftraktoren im Maßstab 1:3 drehen am Wochenende ihre Runden auf dem Museumsgelände.