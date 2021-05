Ohne Maske ins Museumsdorf Kürnbach ab Samstag

Im Prozess gegen einen 31-Jährigen, der im November letzten Jahres in einer Asylbewerberunterkunft in Meckenbeuren-Gerbertshaus einen 25-jährigen Mitbewohner mit einem 13 Zentimeter langen Küchenmesser niedergestochen haben soll, ist vor dem Landgericht Ravensburg überraschend bereits am zweiten Verhandlungstag das Urteil gefallen. Die Schwurgerichtskammer unter dem Vorsitz von Richter Veiko Böhm verurteilte den Gambier wegen gefährlicher Körperverletzung mit einem gefährlichen Werkzeug zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und einem Monat.