Museumsdorf Kürnbach darf auf EU-Mittel hoffen

Das Oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach hat eine Förderung durch die Leader-Aktionsgruppe Mittleres Oberschwaben in Aussicht: Der Leader-Steuerungskreis empfahl in seiner jüngsten Sitzung das Projekt „Geschichte mit Zukunft: Museumsdorf nachhaltig – attraktiv – innovativ“ für eine Förderung mit EU-Mitteln in Höhe von insgesamt 194 578 Euro. Das teilt das Landratsamt mit.

Damit habe das Museumsdorf einmal mehr erfolgreich einen Förderantrag gestellt. Aus EU-Mitteln wird derzeit bereits das Projekt „Museumspädagogische Impulse für das Mittlere Oberschwaben“ mit 131 520 Euro gefördert. Nun geht der neue Leader-Antrag an das Tübinger Regierungspräsidium als Bewilligungsstelle. „Wir sind dankbar und auch stolz, dass die Leader-Aktionsgruppe uns bereits zum zweiten Mal für eine hohe Fördersumme vorgeschlagen hat. Das unterstreicht die große Bedeutung und Strahlkraft, die Kürnbach für die Kultur und den Tourismus in unserer Region hat“, so Landrat Heiko Schmid.

Modernisierungen und inhaltliche Neuheiten geplant

Das Museumsdorf hat seine Besucherzahlen in den vergangenen Jahren verdoppelt und verzeichnet nun jährlich mehr als 80 000 Besucher. „Wir sind auf diese Entwicklung sehr stolz, aber natürlich müssen wir den vielen Menschen bei ihrem Besuch auch eine gute Infrastruktur bieten“, unterstreicht Schmid. Die Fördermaßnahmen seien ein wichtiger Schritt in die Zukunft.

Zu den Maßnahmen gehören unter anderem die Verbesserung der Barrierefreiheit durch eine Neugestaltung der Kieswege, ein neues Sanitärgebäude und modernisierte Ausstellungstechnik. Schmid betont: „Wir möchten auch inhaltlich punkten, denn endlich können wir die Themen Streuobst und Torf für die Besucher erschließen. Besonders neugierig bin ich auf das große Baumhaus, das am Spielplatz geplant ist – das wird für Kinder sicher ein echtes Erlebnis.“