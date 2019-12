Museumsdorf Kürnbach verzeichnet Besucherrekord

Zum Saisonabschluss sind fast 6100 Menschen ins „Oberschwäbische Museumsdorf" geströmt. Und so hat auch die Oberschwäbische Dorfweihnacht zum neuen Besucherrekord beigetragen: Annähernd 81000 Besucher meldet das Freilichtmuseum für 2019.

Auf der Parkwiese reihten sich bei der Dorfweihnacht die Autos, Kennzeichen Friedrichshafen und Sigmaringen zeigten, dass das Museumsdorf über den Landkreis hinaus ein Besuchermagnet ist.

Viel wichtiger ist, dass wir unsere Besucherzahlen innerhalb weniger Jahre verdoppeln und auf diesem Niveau stabilisieren konnten. Landrat Schmid

Fast 6100 Menschen verbrachten stimmungsvolle Stunden in Kürnbach. „Die Dorfweihnacht hat einen ganz besonderen Charme, den es sonst nicht zu finden gibt. Die Besucher erleben bei uns gelebtes Brauchtum und interessante Hintergrundinformationen, Mundartschauspiel, Gebasteltes, Kunsthandwerk und vieles mehr. Das wissen die Gäste sehr zu schätzen“, sagt Landrat Heiko Schmid.

„Die Dorfweihnacht ist der gelungene Abschluss einer erfolgreichen Saison 2019“, meldet das Museum in seiner Pressemitteilung.

Die beträchtlich gestiegenen Zahlen aus der Jubiläumssaison 2018 konnten in diesem Jahr nicht nur gehalten, sondern sogar leicht übertroffen werden: 2019 waren fast 81000 Besuche zu verzeichnen, das entspricht einem Zuwachs von 0,5 Prozent zum Vorjahr – und einem Besucherrekord: Nie in 51 Jahren Museumsgeschichte kamen mehr Besucher nach Kürnbach.

Kulturgeschichte unterhaltsam vermittelt

„Der Rekord ist toll, aber nicht entscheidend“, untersteicht der Landrat . „Viel wichtiger ist, dass wir unsere Besucherzahlen innerhalb weniger Jahre verdoppeln und auf diesem Niveau stabilisieren konnten. Das zeigt: Bei den Bürgerinnen und Bürgern kommt es sehr gut an, dass wir kulturhistorische Inhalte unterhaltsam vermitteln.“

Kürnbach sei eines der erfolgreichsten Museen zwischen Ulm und Bodensee und als größter Anbieter generationen-übergreifender Bildungsangebote ein unverzichtbarer Bestandteil der Bildungsinfrastruktur im Landkreis Biberach.

Die Planungen für 2020 und darüber hinaus laufen im Museumsdorf bereits auf Hochtouren. „Auch wenn das Freilichtmuseum im Winter ohne Besucher seinen ganz eigenen Reiz hat: Zeit zum Winterschlaf gibt es leider nicht“, sagat Schmid.

So arbeiten die Mitarbeiter aktuell am Jahresprogramm 2020 und bereiten die nächstjährige Ausstellung mit dem Titel „Freiheit auf vier Rädern? Wie das Auto Oberschwaben verändert hat“ vor. Die neue Saison startet am 29. März 2020.