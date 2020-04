Museumsdorf Kürnbach startet Bauernhofpädagogik-Programm (Überschrift kann gern noch geändert werden, mir fiel keine ein)

„Harald, komm her, hier gibt’s was zu fressen“, lockt Museumspädagogin Verena Amann den Hahn mit ausgestreckter Hand. Der Gockel kommt vertrauensvoll näher und pickt die Körner aus der Hand der Museumsmitarbeiterin. Dass Verena Amann Hühner aus der Hand füttert, dient jedoch nicht nur dem Vergnügen in der Mittagspause: Das Oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach bietet für die Zeit nach Corona ein neues Programm für Kinder an, „Tiere auf dem Bauernhof“. Dabei können Kinder mit Hühnern auf Tuchfühlung gehen – und damit die Tiere an Menschen gewöhnt sind, besuchen die Museumsmitarbeiter sie jetzt schon regelmäßig in ihrem Stall.

Das Programm „Tiere auf dem Bauernhof“ orientiert sich an der Bauernhofpädagogik. Diese versteht seit einigen Jahren Bauernhöfe als Lernort, an dem Kinder erfahren, wie Bauernhöfe heute funktionieren und wie Lebensmittel in der Gegenwart erzeugt werden. „Wir greifen die Grundidee auf, konzentrieren uns auf Tiere und bringen die historische Dimension hinein“, erläutert Verena Amann. Gemeinsam mit Bauernhofpädagogin und Tierärztin Dr. Sarah Liebhart aus Attenweiler hat sie das Kürnbacher Programm entwickelt. „Die Kinder sollen einen respektvollen Umgang mit Tieren lernen“, sagt Verena Amann. „Und dazu sollen sie mehr wissen: Wo und wie wurden und werden Tiere auf dem Bauernhof gehalten? Was fressen sie? Wie nutzen sie uns Menschen – und wie hat sich das zwischen früher und heute verändert?“

In den historischen Ställen im Museumsdorf erfahren die Kinder, wie beispielsweise Rinder und Schweine früher gehalten wurden. Alte und bedrohte Rassen wie das „Original Braunvieh“ zeigen, wie der Mensch Tiere in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat. Bei der Mutterkuh sind beispielsweise viele Kinder überrascht, dass auch weibliche Rinder Hörner haben. Gemeinsam werden auch Brot, Gemüse und Obst geschnitten, so begreift die Gruppe ganz handfest, was Schwein, Kuh und Huhn denn fressen.

„Besonders beeindruckend für die Kinder ist der Programmteil mit unseren Hühnern“, betont Verena Amann. „Wir möchten unbedingt, dass sich die Kinder mit einer Tierart wirklich auseinandersetzen. Dazu gehört auch das Anfassen – aber eben nicht wie im Streichelzoo, sondern mit didaktischen Zielen.“ Gemeinsam mit Experten vom Landesverband der Rassegeflügelzüchter hat sich das Museumsdorf deshalb „Vorwerk“-Hühner angeschafft. Diese alte Rasse steht auf der Roten Liste der bedrohten Tiere und ist besonders zutraulich und ruhig.

„Wir können ein Huhn gut auf den Arm nehmen und den Kindern zeigen, ohne das Tier zu viel Stress auszusetzen“, sagt die Museumspädagogin. „Die Kinder können dann die verschiedenen Federsorten des Huhns unter die Lupe nehmen. Sie lernen, mit welchen Federn Hühner untereinander kommunizieren – und welche der Mensch für sich früher und heute genutzt hat.“ Beim genauen Hinsehen entdecken die Kinder auch, dass die Augen seitlich am Kopf liegen. Um räumlich sehen zu können, laufen Hühner deshalb so ruckartig. „Am besten kommen bei Kindern aber die Krallen an“, lacht Verena Amann. „Hier sieht man sehr schön, dass Hühner lebende Verwandte von Dinosauriern sind. Das erwarten die Kids auf dem Bauernhof nun wirklich nicht.“

Wann diese Erwartung tatsächlich wieder im Museumsdorf erfüllt werden kann, kann zur Zeit niemand sagen. „Wir wissen im Moment nicht, wann wir wieder öffnen“, sagt Museumsleiter Dr. Jürgen Kniep. „Wir sind aber darauf eingestellt und können dann mit diesem neuen Programm aufwarten.“