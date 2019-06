Motorradfahrer und Radfahrerin stoßen auf L275 zusammen

Rund 60 000 Besucher werden zum Southside Festival erwartet, das am Freitag startet. Auf welches Wetter sich das Publikum in Neuhausen ob Eck einstellen muss, verrät Roland Roth von der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried im Gespräch mit Daniel Drescher.

Herr Roth, müssen sich Besucher des Southside Festivals auf Blitz und Donner einstellen?

Um den 20. Juni herum bestimmt normalerweise die Schafskälte unser Wettergeschehen.