Die drei Musiker Helmut, Karl und Reinhard vom Allgäuer Mondschein Trio aus Argenbühl spielen am Freitag, 16. November, in der Schussenrieder Brauerei in Bad Schussenried. Beginn des Konzerts ist um 19 Uhr. Mit ihrem breit gefächerten Repertoire und dreistimmigen Gesang wird sofort erkennbar: Die drei sind Musiker mit Leib und Seele. Oldies, Schlager, das beliebte Wienerlied, Volksmusik, Stimmungsmusik – sie spielen alles, was Spaß macht, ganz ohne Verstärker. Der Eintritt ist frei.