In Bad Schussenried ist die Ausstellung noch bis 9. September zu sehen, samstags, sonntags und an Feiertagen von 13 bis 17 Uhr, Dienstag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr. Die anderen Ausstellungsorte sind im Schloss Ulmerfeld in Amstetten/Österreich, im Schloss Randegg in Gottmadingen, im Werkpark in Wald-Ruhestetten, im Kulturzentrum Sternen in Thayngen/Schweiz und in der Maison de la Région in Straßburg/Frankreich.