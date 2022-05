Mitgliederversammlung TC Bad Schussenried 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Jahreshauptversammlung des Tennisclubs Bad Schussenried im Vereinsheim begrüßte der erste Vorsitzende Konrad Musch alle Anwesenden. Besonders begrüßte er den neuen Platzwart Naman Camara und das Gründungsmitglied Herr Nussbaum. Erfreulicherweise konnte die diesjährige Winterhallenrunde, sowie die Buchungen der Hallenstunden abgehalten werden. Er bedankte sich bei dem Trainerteam, bei den Bedienungen im Vereinsheim, bei den Sponsoren, sowie der gesamten Vorstandschaft für die gute und langjährige Zusammenarbeit.

Rainer Walser, technischer Leiter des TC Bad Schussenrieds, berichtete über den guten Zustand der Platzanlage und verwies auf den Arbeitseinsatz am darauffolgenden Tag. Die Plätze und die Außenanlage wurden durch fleißige Mitglieder für die bevorstehende Sommersaison in Schuss gebracht.

Der Kassier Dietmar Jaufmann berichtete über ein schwieriges Coronajahr 2021, da die Halle nur beschränkt nutzbar war, sowie die Einnahmen durch die Clubzeitung komplett ausgefallen sind. Die Entwicklung im Mitgliederbereich war stabil.

Sportwart Bernd Elshof gab einen Rückblick auf die Saison 2021. Acht Mannschaften haben an der Verbandrunde teilgenommen. Ebenfalls waren in der Winterhallenrunde vier Mannschaften aktiv, dabei errangen die Herren 1 den Württembergischen Meistertitel.

Der neue Jugendwart Joel Sommer konnte krankheitsbedingt nicht anwesend sein. Vertretend übernahm Konrad Musch seinen Bericht. In der Hallensaison nahmen im Winter circa 90 Kinder und Jugendliche am Training teil. An der Verbandsrunde 2022 beteiligen sich neun Mannschaften.

Breitensportwart Josef Schwarz verkündete die Spieltermine für die Hobbymannschaft der drei gemeldeten Teams für die Sommersaison 2022.

Anschließend erfolgte die einstimmige Entlastung der gesamten Vorstandschaft durch Markus Nessensohn.

Durch anstehende Investitionen in den nächsten Jahren für Vereinsheim, Sanierung Freiplätze, Digitalisierung und noch einiges mehr hat sich der Vorstand entschieden, die Mitgliedsbeiträge anzupassen. Der Beitragsrhythmus wird auf monatlich umgestellt.

Danach folgten Ehrungen für mindestens 40 Jahre Mitgliedschaft im Tennisverein.

Abschließend wünschte Konrad Musch eine verletzungsfreie und erfolgreiche Sommersaison 2022 und bedankte sich bei den Anwesenden für Ihr Kommen.