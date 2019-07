Das Oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach und die Schwäbische Zeitung – in Kooperation mit Ewa Riss, Kreissparkasse Biberach und der Firma Nic – haben zum „Familiensonntag“ nach Kürnbach geladen. „Aus Holz gemacht“ waren die meisten Hingucker und auch die Mitmachstationen und Vorführungen stammten auf irgendeine Art vom Baum ab.

Wer gemäß des Mottos „die Welt mit Kinderaugen“ betrachtete, änderte möglicherweise Sichtweise und Fragestellung. Wer klein und leicht ist, hat es schwer mit einem dicken Hobel und freut sich über Papas Hilfe. Andererseits konnten die kleinen Besucher unter den Geruchsdosen nach der Lösung spickeln und den Eltern helfen. Zum großen Fundus des Biberacher Forstamts gehören nämlich anspruchsvolle Ratespiele, bei denen sich sogar Fachleute irren dürfen. Wie riecht Wachholder, woraus wird eine Geige gemacht und warum liegen Zimtröllchen und Tabletten bei den Holzprodukten?

An mancher Station war respektvoller Abstand geboten. Die Zimmerleute des Kompetenzzentrums Biberach gehörten ebenso dazu wie der Kreiseldrechsler oder Hubert „Hu“ Kling aus Kißlegg. Ehe er einen fertigen Zaunpfahl beiseite legen konnte, spritzte so manches Rindenstück durch die Luft und auch bei Prinz, dem Kaltblut, mussten die Zuschauer Obacht geben. Selbstverständlich hielt Josef Fink aus Oberessendorf sein Pferd fest am Zügel, aber das Holzrücken war schon immer eine gefährliche Arbeit.

Vorsicht war auch in den wieder belebten historischen Werkstätten oder beim Basteln eines Schwimmnudel-Steckenpferdes gefragt. Wer Angst vor Säge oder Beil hatte, konnte „Köpfchen“ zeigen. Knifflige Quizfragen, Fädelspiele und Baumscheibenpuzzle führten thematisch immer wieder in den Wald – auch bei Zimmermann Alfred Leuthold, der die Entstehung eines Fachwerkhauses erklärte.

Die Welt mit Kinderaugen zu betrachten und alles zu hinterfragen und genau erklärt zu bekommen, lenkte die Gespräche in die Zeit der Ahnen. Sie aßen mit Holzlöffeln, was auf dem Holzherd gekocht worden war und so manches Kind bestaunte in der Küche des Laternser Hauses die Flammen im heißen Herd.

Gänzlich ungefährlich verweilten Enkel und Großväter allerdings bei Magnus Pfleghar. Der gelernte Landwirt fertigt als Hobby Leiterwägele in allen Größen – natürlich aus heimischer Esche – und mit diesem Wissen ergatterten die Familien beim Forstamt-Quiz einen Wissenspunkt.

Mit Spätzlebrett und hölzerner Unterwäsche, Holzspielzeug und Holzwerkzeug und vielen interessanten Gesprächen wurde der gemütliche Familientag zu einem rundum gelungenen Erlebnis. Ganz ohne Kommerz und Konsum – dafür mit vielen guten Gedanken über Natur und Nachhaltigkeit.