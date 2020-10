Einer der führenden EKT-Experten in Deutschland ist Michael Grözinger, Professor an der Uniklinik Aachen. Ihm zufolge bieten inzwischen 40 Prozent aller psychiatrischen Kliniken eine EKT-Therapie an. In den vergangenen zehn Jahren ist das Angebot zunehmend wieder ausgebaut worden. In vielen Klinken wird laut

Dr. Jäpel jedoch nach dem Entweder-Oder-Prinzip behandelt; also entweder eine Behandlung mit Medikamenten und Gesprächstherapie oder nach einem medizinisch-biologischen Ansatz, wozu die EKT zählt. Kliniken, die wie das ZfP Bad Schussenried alle Behandlungsansätze in einem Gesamtkonzept integrieren, gebe es nicht so viele.

Wo es regional noch große Unterschiede gibt, ist, wann die Patienten nach dieser Methode behandelt werden. Meistens wird die EKT als letztes Mittel gehandelt, wenn sonst nichts hilft. Und laut Grözinger wird auch heute noch nur ein Prozent aller stationären depressiven Patienten überhaupt mit EKT behandelt. Studien würden jedoch zeigen, so Dr. Jäpel, dass je früher man diese Methode einsetze, sie umso wirksamer sei. Und ein weiterer interessanter Aspekt: Ob man an Depressionen erkrankt, kann genetisch bedingt sein. War die eigene Mutter schwer depressiv, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man selbst ebenfalls erkrankt. Und Studien hätten gezeigt, dass vor allem bei dieser genetischen Komponente die EKT gut wirke.