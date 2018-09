Damit sie nicht nur hinter ihren Smartphones hängen, hat die Kreisjägervereinigung in den Ferien Kinder in die Natur geführt. Beim Kinderferienprogramm in Ingoldingen lautete das Motto „Auf dem Ansitz mit dem Jäger“. Die Jäger des Hegerings nahmen alle Kinder mit hoch auf den Ansitz. Hierbei ging es nicht darum, Wild zu erlegen. Vielmehr sollten die Kinder Wildtiere in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten können. Im Anschluss stand eine Schatzsuche auf dem Programm. Einziges Hilfsmittel: Ein Kompass. Anfang September beteiligten sich die Jäger des Hegerings Bad Schussenried auch am Kinderferienprogramm der evangelischen Christuskirche. Hier bastelten die Kinder ein Futterhäuschen für die Fütterung von Singvögeln. Foto: Hegering Bad Schussenried