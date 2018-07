Der Fußball-Bezirksligist FV Bad Schussenried hat das Testspiel gegen den Verbandsligaaufsteiger FV Olympia Laupheim mit 1:5 (1:1) verloren. Dabei setzte Schussenrieds Trainer Arndt Schlichtig auch die drei prominenten Zugänge ein. Torwart Florian Harsch, Defensivspieler Simon Kraft und Stürmer Felix Bonelli waren vor der Saison vom Landesligisten FV Ravensburg II nach Bad Schussenried gewechselt. Bonelli erzielte auch den Schussenrieder Ehrentreffer, für Laupheim trafen Simon Dilger (3) und Rückkehrer Isaak Athanasiadis (2).

„Wir wollen hier etwas erreichen und möglichst aufsteigen“, formulierte Florian Harsch das Saisonziel eindeutig. Auch wenn man in Uttenweiler, Neufra und Hundersingen mindestens drei starke Konkurrenten habe, die vermutlich dieselben Ambitionen hegen. Genau deshalb sei das Trio eine Klasse tiefer gewechselt. Aber nicht nur deshalb. Alle drei stammen aus und leben in der Region Schussenried. „Ich wohne in Ortsteil Kleinwinnaden, das ist nun wirklich um die Ecke“, definierte Simon Kraft einen weiteren Grund für den für viele überraschenden Wechsel. Und dann war da noch der Trainer: Arndt Schlichtig hat alle schon als Jugendtrainer beim FV Ravensburg unter seinen Fittichen gehabt. „Felix hat in der A-Jugend schon mehr als 50 Tore geschossen“, sagte Schlichtig mit einem Augenzwinkern. Nicht ganz so viele müssen es sein, aber „ich weiß, dass viele Hoffnungen auf mir ruhen“, ist sich der 22-Jährige durchaus der Aufgabe in der Bezirksliga Donau bewusst. 22 Jahre sind alle drei alt und haben offensichtlich auch die sportliche Perspektive in Ravensburg vermisst. Im Kader der Oberligamannschaft gab es die nicht.

Nicht nur sportlich eine Verstärkung

Schlichtig und auch FVS-Spielleiter Stefan Buck geraten ins Schwärmen, wenn sie von diesem Coup sprechen. „Die Jungs sind nicht nur sportlich und menschlich eine Verstärkung, sie ziehen auch die anderen Spieler nach oben, die von der Klasse der drei Neuen profitieren.“ Das sei für den Verein gut und locke auch wieder gute Spieler nach Schussenried. „Wir wollen schon nach oben, sonst hätten wir die drei nicht verpflichtet“, erklärte Buck. Zumal ja auch ein bisschen Kleingeld geflossen ist. So mir nichts, dir nichts , lässt auch der FV Ravensburg seine Talente nicht ziehen, auch wenn es „nur“ für den Landesligakader reicht.

Gegen Olympia Laupheim zeigten die Schussenrieder, die urlaubsbedingt auch noch auf vier Stammspieler verzichten mussten, vor allem im ersten Durchgang eine gute Leistung. „Wir konnten den Gegner weitgehend von unserem Tor weghalten, nach dem Wechsel sah dies leider nicht mehr so gut aus“, fasste Arndt Schlichtig zusammen. Simon Kraft spielte in der Abwehrkette einen souveränen Part, Florian Harsch dirigierte seine Abwehr lautstark und Felix Bonelli traf nicht nur zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. „Man sieht schon, dass Schussenried etwas reißen will in der neuen Saison, auch wenn sie in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz auf Ballhöhe waren“, lobte Laupheims Trainer Hubertus Fundel die Arbeit seines ehemaligen Kollegen am DFB-Trainer-Stützpunkt.