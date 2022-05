Ministranten machen Maultaschen und verkaufen sie

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Ministranten von Steinhausen und Muttensweiler fahren in den Pfingstferien für eine Woche nach Assisi. Hierfür haben sie einen Spendenaufruf gemacht, um ihre Reisekasse aufzubessern. Bernd Heinzelmann vom Landgasthof zur Linde Steinhausen hat mit dem Assisi-Organisations-Team zusammen eine Aktion gestartet und Maultaschen verkauft, die die Kinder und Jugendlichen selbst hergestellt haben. Der Erlös wurde den Ministranten für ihre Fahrt gespendet.

Im Vorfeld wurde groß die Werbetrommel gerührt und Bestellungen angenommen. Insgesamt waren dann circa 2500 Maultaschen vorbestellt. An einem Tag in den Osterferien haben Bernd Heinzelmann und sein Team mit den Minis zusammen die Maultaschen aus langen Nudelplatten und Hackfleisch hergestellt. Die gekochten Maultaschen wurden dann in 6er oder 12er Päckchen verpackt, vakuumiert und verkauft. Alle Ministranten und auch Diakon Karl-Josef Arnold waren mit Feuereifer dabei und hatten viel Spaß bei dieser Aktion.