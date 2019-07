Michael Berrer schlägt in Bad Schussenried auf

Die ehemalige Nummer 42 der Tennis-Weltrangliste, Michael Berrer, wird am Samstag, 20. Juli, um 10 Uhr auf der Anlage des TC Bad Schussenried mit dem TC Doggenburg den vorletzten Spieltag der Württembergliga bestreiten. Der TC Doggenburg kann mit einem Sieg den Aufstieg in die Regionalliga perfekt machen, jedoch wollen die Schussenrieder Herren versuchen, dies zu verhindern. Spielbeginn ist um 10 Uhr auf der Anlage des TCS an der Friedrich-Jahn-Straße.

Michael Berrer ist im Landkreis Biberach kein Unbekannter, da der Stuttgarter des Öfteren bei den deutschen Meisterschaften der Aktiven in Biberach aufgeschlagen hat und 2016 sogar triumphieren konnte. Des Weiteren zählt zu seinen großen Erfolgen der Sieg gegen Rafael Nadal im Jahr 2015 beim ATP-Turnier in Doha. Dabei konnte er den Sandplatzkönig aus Manacor mit 1:6, 6:3 und 6:4 besiegen. Außerdem nahm Berrer oft bei Grand-Slam-Turnieren teil und konnte ein paar Mal die zweite Runde erreichen.

Der TC Doggenburg, für den er seit dieser Saison spielt, ist bisher ohne Niederlage durch die Württembergligasaison 2019 gekommen. Die Doggenburger möchten beim Auswärtsspiel in Bad Schussenried ihre weiße Weste bewahren und den Aufstieg finalisieren. Aber nicht nur Michael Berrer schlägt als prominenter Spieler beim TC Doggenburg auf, sondern auch der an Position eins spielende Brasilianer Bruno Sant’Anna, der momentan die Nummer 646 der Weltrangliste besetzt, jedoch schon einmal auf Nummer 337 geführt wurde. An Position vier spielt für den TC Doggenburg Torsten Popp. Der Trainer des Württembergischen Tennisbunds (WTB) wurde 2005, ebenfalls wie Berrer, deutscher Meister im Einzel und belegte 2006 schon einmal Position 206 in der Weltrangliste. Auch der an Position fünf spielende David Klier, der Cheftrainer des TC Doggenburg, war vor einigen Jahren auf Nummer 442 in der Weltrangliste geführt. Ergänzt wird das Team durch Lukas Finzelberg, der College-Tennis in Amerika gespielt hat, und Tobias Rief, den 17-jährigen WTB-Kaderspieler.

Die Schussenrieder stehen somit vor einer sehr schweren Aufgabe. Jedoch wird das Team um Cheftrainer Bernd Elshof alles in die Waagschale werfen wollen, um dem Tabellenprimus Paroli bieten zu können.