Menschen am Arbeitsplatz im Mittelpunkt

„und ich bin“ heißt ein Fotoprojekt des Integrationsfachdienstes im Landkreis Biberach. Über 30 Menschen wurden hierfür an ihrem Arbeitsplatz porträtiert. Das ZfP Südwürttemberg zeigt diese Bilder ab Montag, 26. September, in einer Ausstellung in Bad Schussenried. Am Donnerstag, 29. September, findet um 16 Uhr eine Vernissage statt, kündigt das ZfP in einem Schreiben an.

Unter dem Titel „und ich bin“ initiierte der Integrationsfachdienst im Landkreis Biberach anlässlich seines 30. Jubiläums ein Fotoprojekt. Fotograf Andy Reiner porträtierte hierbei über 30 Personen an ihren Arbeitsplätzen – Menschen mit Behinderung, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sind und die durch den Integrationsfachdienst unterstützt wurden oder noch immer werden.

„und ich bin“ rückt Menschen mit Behinderung als selbstverständliche Teilnehmende am Arbeitsleben in den Mittelpunkt. Die Ausstellung macht die Arbeit des Integrationsfachdienstes sichtbar und kann als bildlicher Beitrag zu Diskussionen um Vielfalt, Inklusion und Teilhabe am Arbeitsleben dienen. Es geht um Menschen, die ihren Platz im Arbeitsleben gefunden und dabei Barrieren überwunden haben. Und es geht um einen anderen Blick auf das Thema, den die Betrachtenden jeweils selbst entwickeln sollen. Die Bilder sprechen für sich. Lange Beschreibungen oder womöglich Erklärungen dazu gibt es absichtlich nicht.