Mehr Raum für Windenergie in der Region

Der Regionalverband Donau-Iller startet die Fortschreibung des Kapitels Windkraft. Dies beschloss die Verbandsversammlung bei ihrer Sitzung in Bad Schussenried. Damit werde die Voraussetzung für einen schnellen Ausbaus der Windenergie in der Region geschaffen, teilt der Regionalverband mit.

Windkraft sei ein wichtiger Pfeiler der Energiewende und solle im Bundesgebiet in den nächsten Jahren stark ausgebaut werden. In der Sitzung der Verbandsversammlung leitete der Regionalverband Donau-Iller die Fortschreibung des Kapitels Windkraft im Regionalplan ein. Der Verbandsvorsitzende, der Günzburger Landrat Hans Reichhart, machte es schon in seinen einleitenden Worten deutlich: „Der Blick richtet sich beim Ausbau der erneuerbaren Energien auch auf die Windenergie. Zur Erreichung der Klimaneutralität in Deutschland sowie der Sicherung der Energieversorgung liegt der Ausbau künftig im überragenden öffentlichen Interesse und dient der öffentlichen Sicherheit. Eine zügige Fortschreibung des Kapitels Windkraft im Regionalplan ist deshalb geboten.“

Die Vorgaben des Bundes sind gesetzt: Im neuen „Wind-an-Land-Gesetz“, das am 1. Februar 2023 in Kraft tritt, werden verbindli-che Flächenziele für Windenergie vorgegeben. Durch gesetzliche Anpassungen bei den Vorgaben zur Verwirklichung von Windparks soll der naturverträgliche Ausbau der Windenergie in Zukunft deutlich beschleunigt werden. Für die Region Donau-Iller bedeutet dies, dass der Regionalverband auf mindestens 1,8 Prozent der Fläche in der Region Vorranggebiete für Windenergie ausweisen muss, was etwa 100 Quadratkilometern in den fünf Landkreisen und zwei Städten entspricht.

In der aktuell gültigen Teilfortschreibung Windenergie aus dem Jahr 2015 wurden bereits 0,43 Prozent der Regionsfläche als für Windenergie geeignete Vorranggebiete ausgewiesen. Um der Windenergie den zusätzlich geforderten Raum zu geben, werden basierend auf den angepassten Vorgaben des Bundes und der Länder nun viele Neufestlegungen von ge-eigneten Gebieten erforderlich sein. „Das Landschaftsbild in unserer Region wird sich durch die Windenergie verändern und alle werden ihren Beitrag leisten müssen“, bekräftigte Reichhart.

Da es keine Zeit zu verlieren gilt, hat sich der Regionalverband Donau-Iller das ehrgeizige Ziel gesetzt, die Teilfortschrei-bung Windenergie bis Ende 2025 abzuschließen und so dem Ausbau der Windenergie in der Region einen deutlichen Schub zu geben.