Matthias und Michael Quecke holen Bronze

Matthias und Michael Quecke vom RMSV Bad Schussenried haben am vergangenen Wochenende bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Ilsfeld die Bronzemedaille gewonnen. Carolin Brauchle überzeugte mit Platz fünf.

Bei den 1er-Frauen startete Carolin Brauchle mit 188,40 eingereichten Punkten als Drittbeste. Ihre Kür zeigte sie bis kurz vor Schluss in Perfektion, dann musste sie aber Punktabzüge in Kauf nehmen. Mit dem Ergebnis von 164,84 Punkten erreichte sie den fünften Platz in einem sehr starken Starterfeld von 14 Teilnehmern. Ihre stärkste Konkurrentin Lara Füller (RKV Poppenweiler) wurde Dritte. Iris Schwarzhaupt (Sport Kultur Stuttgart) belegte den zweiten Platz und die Goldmedaille holte sich Viola Brand (RSV Unterweissach).

Zum ersten Mal bei der baden-württembergischen Elite starteten die Brüder Matthias und Michael Quecke mit ihrer eingereichten Punktzahl von 134,60 Punkten als drittstärkstes von sechs Paaren. Sie zeigten ihr neues Programm noch mit kleinen Unsicherheiten, konnten aber mit den ausgefahrenen 108,93 Punkten ihren dritten Platz verteidigen und Füssel/Schwendenmann (RSV Gutach – 106,71 Punkte) auf Platz vier sowie Donis/Gutknecht – 82,65 Punkten) auf Platz fünf verweisen. Ihre stärksten Konkurrenten Stapf/Tisch (RV Pfeil/Magstadt) holten sich die Silbermedaille mit ausgefahrenen 143,30 Punkten und die amtierenden Weltmeister Scheffold/Hanselmann (RV Öhringen) mit 161,80 Punkten die Goldmedaille.