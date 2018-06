„Maskenball in Narrenried“ heißt das Motto der Kampagne

Nur noch wenige Tage und dann geht es so richtig los mit den Veranstaltungen der Narrenzunft Bad Schussenried, in diesem Jahr unter dem Motto „Maskenball in Narrenried“.

Ein erster Höhepunkt ist am Samstag, 3.Februar, die erste Prunksitzung in der dem Motto gemäß dekorierten Narhalla. Das Publikum wird geblendet sein, wenn über 250 Akteure während des rund dreistündigen Programms karnevalistische Darbietungen wie auch schwäbisches Brauchtum auf die Bühne bringen. Fasnet und Karneval sind schon seit Jahrzehnten eine Einheit in Narrenried.

Am Sonntag beginnt um 10.31 Uhr in der St.-Oswald-Kirche in Otterswang die Messfeier der Narren. Erstmals findet dort ein Gottesdienst für alle Zünfte und Gruppierungen der Seelsorgeeinheit Bad Schussenried statt. Standesgemäß werden die Tolitäten mit dem Pfarrer in die Kirche einziehen. Am Nachmittag folgt in der Narhalla der große Kinderball mit einem Programm zum Mitmachen und Schauen. Für Kinder ist der Eintritt frei.

Am Gumpigen Donnerstag (8. Februar) geht es morgens mit dem Schulräumen los und beim Rathaussturm muss Achim Deinet, wiedergewähltes Stadtoberhaupt, den Chefsessel gleich wieder räumen müssen. Er gibt ihn an seine Tolität Thorsten I. und ihre Lieblichkeit Nadine I. ab. Von 14 Uhr an schlängelt sich ein bunter Kinderumzug durch die Wilhelm-Schussen-Straße, mit Zwischenstopp am Marktplatz, um den Narrenbaum zu stellen. Im Haus des Brauchtums steigt am Nachmittag eine Kinderdisco. Alle Kinder, die am Umzug teilnehmen, erhalten beim Start eine Losnummer; bei der Disco werden Preise verlost. Partyzone erhält Neuauflage

Das Narrendorf am Gumpigen Donnerstag wurded in den vergangenen Jahren sehr gut angenommen, deswegen wird es in diesem Jahr wieder eine solche Partyzone geben: Vier Gastronomen sowie Gruppen der Zunft in Zelten und Hütten bewirten die Gäste, unzählige Musikgruppen sorgen für Partysound. Die Narrenrieder Hauptstraße ist für jeglichen Fahrzeugverkehr gesperrt.

Am Abend um 19 Uhr folgt der Hemdglonkerumzug mit Proklamation des Prinzenpaares und Herauslassen der Masken aus dem barocken Törle der Klosteranlage. Der Hemdglonkerumzug besteht seit über 80 Jahren und ist früher wie heute vor allem ein Umzug, bei dem Familien, Gruppen oder Vereine – verkleidet mit Nachthemd, mit und ohne Laterne oder Nachttopf – „mitjucken“ können.

Weiter geht es am Freitag, 9. Februar, mit der Prunksitzung im Seniorenheim Regenta, wo alle Aktiven für die Senioren der Stadt auftreten und oberschwäbisches Brauchtum und Karneval präsentieren.

Zur zweiten Prunksitzung lädt die Zunft am Fasnetssamstag ab 19.33 Uhr in die Narhalla. Am Rosenmontag kommen alle Freunde der schwäbischen Fasnet beim Rosenmontagsumzug auf ihre Kosten. Rund 4000 Masken und Hästräger werden durch die Straßen ziehen. 60 Gruppen, Zünfte, Musikkapellen und Fanfarenzüge haben sich angemeldet und es wird sicher ein farbenprächtiges Bild oberschwäbischen Brauchtums geben. Mit dem Narrenbaumfällen am Fasnetssdienstag um 18.00 Uhr auf dem Marktplatz findet die diesjährige Kampagne ihren Abschluss. Dann wird die Hexe verbrannt und jeder Narr versucht noch ein Zweig des Narrenbaums zu erhaschen.