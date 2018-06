Die Autorin Marlies Grötzinger liest am Freitag, 12.Dezember, um 19 Uhr in der Eulenspiegel-Buchhandlung in Bad Schussenried. Für die musikalische Begleitung sorgt der Neue Chor Bad Schussenried.

Der Roman „Seenot – Schwarzer Sonntag am Bodensee“ basiert auf tatsächlichen Ereignissen. Im Juni 2011 wurde für die elf Passagiere und den Skipper einer Motoryacht ein Alptraum wahr: Ihr Schiff kenterte in einem schweren Sturm mitten auf dem Bodensee und sank innerhalb von Minuten. Dass die Schiffbrüchigen gerettet wurden, verdanken sie dem mutigen Einsatz eines Schweizer Segler-Paares.

Marlies Grötzinger, bislang vor allem als Mundartautorin bekannt, beschränkt sich dabei nicht auf die literarische Umsetzung des Geschehens. In einem Anhang dokumentiert sie das reale Geschehen und geht unter anderem in einem Interview mit den Rettern der Frage nach, wie sich solche Unglücksfälle in Zukunft vermeiden lassen.